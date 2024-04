On attendait les Hornets tout en bas de la Ligue cette saison et peu importe la manière finalement, les Frelons ont rempli leur mission. 21-61, bravo messieurs et bonnes vacances, on appelle ça du travail bien fait et une pause bien méritée.

La recette parfaite pour être mauvais sans en avoir l’air ? Mettre son meilleur joueur au placard. Désolé LaMelo Ball, on espère GRANDEMENT te voir en forme plus de six mois consécutifs un jour, mais dis-toi que tes 60 matchs loupés cette saison permettront peut-être à ton équipe d’aller chercher un nouveau très gros prospect, après Brandon Miller la saison passée. Les Hornets partent donc en vacaciones l’esprit libéré, après une dernière… victoire face à Cleveland, la 21è de la saison, avec 61 défaites qui leur offre 12,5% de chances de choper le first pick. Deux Français seront passés furtivement par la Caroline du Nord cette saison (Théo Maledon et Frank Ntilikina), on aura eu droit à une saison rookie de toute beauté de la part d’un Brandon Miller qui a fait taire un paquet de critiques des deux côtés du terrain, et on a appris récemment que Charlotte cherchait un nouveau mec pour remplacer le trop ieuv Steve Clifford la saison prochaine. Le gros coup de balai de la trade deadline a prouvé que personne ou presque n’était irremplaçable, les Micic, Tre Mann et autres Grant Williams ont fait le job au printemps mais la vraie échéance qui fait causer en ville (on en sait rien) c’est évidemment la Lottery en mai.

D’ici-là soufflez un bon coup, et nous on est tout heureux de ne plus avoir à le faire en vous regardant jouer. Bonnes vacances messieurs !