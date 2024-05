Klay Thompson, le plan B des Sixers cet été ?

Si les Sixers sont encore une fois tombés prématurément en Playoffs, ils vont avoir une grande flexibilité cet été pour recruter du lourd. Philadelphie espère attirer une troisième star aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey, mais pourrait aussi se tourner vers Klay Thompson.

Paul George, Jimmy Butler, Brandon Ingram, Donovan Mitchell, DeMar DeRozan, OG Anunoby…

Que ce soit sur le marché de la Free Agency ou à travers un transfert, les Sixers peuvent se positionner pour pêcher un gros poisson cet été. Et les noms précédemment cités sont tous dans les petits papiers du manager Daryl Morey. Mais on le sait, en NBA, il vaut mieux préparer un plan B voire un plan C dans le cas où le plan A tombe à l’eau.

Et ce plan B, il pourrait se nommer Klay Thompson.

D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, les Sixers pourraient en effet proposer un contrat de deux ans, avec la deuxième année en team option, au sniper des Warriors (qui sera agent libre, sauf prolongation préalable avec Golden State).

C’est le même type de contrat que celui offert par les Pacers à Bruce Brown l’été dernier. Pour rappel, Indiana avait mis 45 millions sur la table sur deux saisons pour recruter BB, un montant considéré comme élevé mais les Pacers gardaient leur flexibilité grâce à cette fameuse option sur l’année 2. L’intégration de Brown ayant été un peu compliquée, Indy a fini par utiliser le salaire du joueur pour le transférer aux Raptors et obtenir Pascal Siakam en janvier dernier. Un deal similaire permettrait à Daryl Morey de garder ses options ouvertes en vue d’un futur transfert pour une star, tout en acquérant l’un des meilleurs shooteurs de la Ligue et un quadruple champion NBA.

Certes, Klay Thompson – 34 ans – a montré de sérieux signes de déclin aux Warriors (en particulier sur le plan défensif) et n’est pas le joueur calibre All-Star que recherche Philly aujourd’hui. Il n’est probablement pas non plus le mec qui permettra aux Sixers de franchir le cap attendu en Playoffs. Mais il reste une menace indéniable du parking, ce qui pourrait libérer encore plus d’espaces à Tyrese Maxey et Joel Embiid.

