OG Anunoby, une prolongation aux Knicks loin d’être actée ?

Arrivé aux Knicks fin décembre et hyper précieux dans le succès de New York, OG Anunoby semble destiné à continuer l’aventure dans la Grosse Pomme, lui qui sera agent libre cet été. À moins que…

Pour rappel, OG Anunoby possède une player option à 20 millions de dollars sur la saison prochaine. Vu sa production sur les parquets et ce qu’il a montré chez les Knicks depuis son arrivée, il ne fait aucun doute qu’OG déclinera cette option dans le but de décrocher un joli pactole à travers un nouveau contrat longue durée.

Reste à voir si ce sera aux Knicks ou ailleurs.

“La situation d’Anunoby avec les Knicks n’est pas aussi claire que l’on pourrait le croire” a déclaré l’insider Jake Fischer (Yahoo Sports), en se basant sur les bruits de couloir du NBA Draft Combine. “Plusieurs équipes ont quitté Chicago (où s’est déroulé le Combine, ndlr.) avec le sentiment qu’Anunoby pourrait devenir agent libre non restrictif et envisager un contrat avec d’autres équipes en plus de New York.”

Au vu de l’excellent fit que représente OG Anunoby avec les Knicks, on pourrait penser que la prolongation du joueur à New York n’est qu’une formalité. Après tout, les Knicks ont remporté 26 matchs sur 31 avec OG dans le lineup, et seraient peut-être en finales de conférence à l’heure de ces lignes si Anunoby ne s’était pas blessé face aux Pacers. Difficile qui plus est de trouver un joueur qui correspond mieux aux principes défensifs du coach Tom Thibodeau.

Néanmoins, OG Anunoby aura l’opportunité cet été de décrocher le plus gros contrat de sa carrière, et compte probablement faire jouer son statut d’agent libre pour faire monter les enchères. La NBA est un business comme on dit. Est-ce que cela peut pousser Anunoby vers la porte de sortie ? Ça on a quand même du mal à y croire.

Les Knicks, qui ont notamment lâché RJ Barrett, Immanuel Quickley et un choix de second tour de draft pour l’obtenir fin 2023, feront le nécessaire pour le convaincre de rester. Anunoby, lui, a rapidement trouvé sa place à New York. Ce serait quand même dommage de couper court à cette aventure qui a si bien commencé…

Source texte : Yahoo Sports

There’s no guarantee that OG Anunoby will re-sign with New York, and he is expected to consider offers from other teams, per @JakeLFischer

“While league personnel are of the mind Siakam will certainly be re-signing with Indiana, there was word circling among team officials at… pic.twitter.com/r5FwuAt8uk

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 23, 2024