Neuf matchs au programme de cette soirée. Quatre de bonne heure, et cinq un peu plus tard, histoire de satisfaire les couche-tôt, les lève-tard et tutti quanti.

# LE PROGRAMME

19h : Bucks – Suns

21h : Hawks – Nets

21h30 : Bulls – Wizards

21h30 : Mavs – Lakers (en direct sur beIN Sports 3)

0h : Cavaliers – Raptors (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

1h : Thunder – Kings

1h30 : Warriors – Wolves

3h : Blazers – Rockets

4h : Nuggets – Clippers

# À NE PAS MANQUER

Mavericks – Lakers, évidemment. Pourquoi ? Déjà car le match est à 21h30 et ça nous évitera donc de manger un bon gros 0-0 en direct d’une pelouse trop bien entretenue. Puis, aussi, surtout, parce qu’on aura donc sur le terrain ces messieurs LeBron James, Anthony Davis, Kyrie Irving et Luka Doncic, suffisant évidemment pour nous offrir une dinguerie de match à heure potable. Luka face à LeBron, Kyrie face à LeBron… bref un rendez-vous immanquable après avoir dégusté le match de l’Équipe de France à 18h !

# À SUIVRE ÉGALEMENT