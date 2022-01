NBA Top 10 du jour : Nikola Jokic a voulu contrer Reggie Jackson, et ça s’est mal fini pour lui…

Après une longue nuit NBA, rien de mieux que le petit Top 10 pour terminer en beauté. Et ça tombe bien, il s’est passé pas mal de trucs sympathiques sur les parquets mardi. La preuve en images.

On commence tranquillement avec une passe dans le dos… tranquille de Stephen Curry. Eaaaasy.

Josh Giddey à la passe, Tre Mann à la finition, quelque chose nous dit que ce n’est pas la dernière fois qu’on voit ces deux-là.

Vous avez l’habitude. Dès que Memphis joue, vous pouvez être certain de voir Ja Morant dans le Top 10.

Un petit windmill pour la route, et c’est Hamidou Diallo qui régale.

Kentavious Caldwell-Pope s’est peut-être embrouillé avec Montrezl Harrell, mais c’est bien lui qui a donné la win aux Wizards.

Desmond Bane qui fait une Steph Curry à… Steph Curry.

Vous voulez voir un Pelican qui s’envole ? Here we go.

Les Grizzlies n’arrêtent pas de gagner, et en plus ils font le show tous les soirs. Ja Morant pour Ziaire Williams, que ça monte haut !

C’est pas tous les jours qu’on peut se farcir un MVP. Mais c’était le jour de Reggie Jackson, qui est monté sur Nikola Jokic !

BRANDON INGRAM FOR THE WIN !

Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. On vous laisse profiter et on se dit à très vite !