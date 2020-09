Best of des meilleures actions défensives au premier tour des Playoffs depuis 2015 : qui veut des crêpes ?

Le premier tour des Playoffs 2020 est officiellement terminé depuis cette nuit. Maintenant, place aux demi-finales de Conférence à toute berzingue. Et pour fêter ça, la NBA nous sort une petite mixtape des meilleures actions défensives au stade du first round depuis 2015. Une bonne excuse pour se replonger à une époque où Tim Duncan distribuait encore des crêpes gratuites à tout va. Ça y est, on devient déjà nostalgique.

Amateurs de alley-oops et de gros dunks, vous pouvez passer votre chemin. La NBA vient nous rappeler qu’un bon gros contre dans la ganache, ça remet toujours les idées en places et ça peut aussi être spectaculaire, avec un petit best of bien sympathique pour se replonger sur des séries de Playoffs qui paraissent déjà bien loin. L’époque où Lob City se battait contre les Spurs de Duncan, Ginobili et Parker, l’époque où Draymond Green était en mode DPOY et terrorisait toutes les attaques adverses, l’époque où LeBron martyrisait tous ceux qui s’approchaient de son cercle avec des chasedown blocks… ah non, pardon, c’est toujours d’actualité ça. Une bonne occasion aussi de se rappeler que certains ont la défense dans le sang, n’est-ce-pas Giannis Antetokounmpo et Marcus Smart ? Le chien de garde des Celtics était d’ailleurs déjà très sérieux puisqu’il envoyait des contres sur le faciès d’un Al Horford dans son prime, le tout en année rookie s’il vous plaît. Allez, on ne vous en dit pas plus et on vous laisse déguster tranquillement ce petit mélange d’interceptions avec un soupçon de contres et une cuillère à café de hustle.

C’est un joli cadeau que la NBA offre à tous ceux qui son adeptes du « Get that weak stuff outta here » et des interceptions de petit vicelard à la Patrick Beverley. Mesdames et messieurs, régalez vous !