On l’a appris il y a quelques heures dans un communiqué, Otto Porter Jr. se retire de la scène NBA à seulement 30 ans. L’ancien de Georgetown, troisième de la Draft 2013, aura passé onze saisons sur les parquets.

Tristesse au sein de la grande ligue aujourd’hui. Le corps d’Otto Porter Jr. a dit stop et l’ancien ailier des Wizards, des Bulls ou des Warriors notamment met donc un terme à sa belle mais trop courte carrière.

“Pendant les onze dernières années, j’ai eu la chance de vivre le rêve de ma vie de jouer en NBA, un rêve qui a atteint son paroxysme quand j’ai été sacré champion NBA. Malheureusement, mon corps ne me permet plus de jouer au niveau que j’attends de moi-même, j’ai donc décidé de m’arrêter là.”

Après une carrière universitaire brillante, OPJ fait cinq premières saisons avec les Wizards avec de belles aventures en Playoffs. Puis vient un petit passage à Chicago avant d’être transféré à Golden State pour aider Steph, Klay et Dray à aller chercher un quatrième titre NBA. Son expérience et sa précision derrière l’arc étaient les bienvenues pour défaire les Celtics en Finales, puis l’aventure se terminera ensuite avec deux petites saisons avec les Raptors où il ne pourra jouer en tout et pour tout que 23 matchs à cause de sa blessure au pied. Dans sa dernière année de contrat, il avait été échangé chez le Utah Jazz il y a un peu plus d’un mois mais n’enfilera finalement jamais le maillot de Salt Lake City, coupé par le front office.

Otto Porter Jr. has announced he is retiring pic.twitter.com/9WRparhcXe

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2024

Intercepteur généreux, excellent partenaire du backcourt Wall / Beal au début des années 2010 et pièce essentielle des Warriors lors de leur dernier titre, le sosie de Wilt Chamberlain laisse le souvenir d’un ailier extrêmement prometteur qui se sera mué en un excellent joueur de rotation au sein de la NBA. Bubba va maintenant pouvoir profiter d’une retraite bien méritée. Merci pour tout, Otto !

