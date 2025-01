Non, vous ne rêvez pas, le titre de cet article n’est pas mensonger. Après que Deandre Jordan ait dévoilé l’amour de Nikola Jokic pour la chanson Many Men de 50 Cent, le Serbe, interrogé par l’équipe de Inside the NBA, a répondu, en rigolant, qu’il serait prêt à performer sur cette chanson. Ce qui n’a pas laissé indifférent le rappeur new-yorkais.

C’est la collaboration dont on avait besoin sans le savoir. Le genre de duo improbable qui pourrait tout rafler sur son passage. Après tout, Rohff a bien fait un morceau avec Karim Benzema, Bernard Tapie avec Doc Gyneco, Bilal Hassani avec Alkpote, mais bon on s’égare.

Dans le Podcast, Run It Back, DeAndre Jordan avait affirmé que Nikola Jokic connaissait toutes les paroles de Many Men, le titre de 50 Cent. Une affirmation qui a fait sourire le crew de Inside The NBA, qui a voulu vérifier, à la manière de Nagui dans N’oubliez pas les paroles si le Serbe pouvait bien délivrer les lyrics du rappeur originaire du Queens.

“Non, non, non, DJ (Deandre Jordan) est un mauvais coéquipier. J’aime cette chanson, mais non je ne connais pas toutes les paroles, il ment. Peut-être que je vais la rapper, mais j’aurai besoin de trois ou quatre mois pour apprendre la chanson.”

Une prise de parole qui a amusé 50 Cent, se disant prêt à performer la chanson en compagnie du joueur des Denver Nuggets !

“S’il dit qu’il va la rapper, on va la rapper. Je ferai ses backs, on va faire sauter la salle. LOL !”

😏look if he says he gonna perform, we gonna perform I’ll back him up we will have the spot jumping. 🤷LOL • https://t.co/jnbpt4VX0B pic.twitter.com/82Ax9fjS6t

— 50cent (@50cent) January 22, 2025

Plus tard, en conférence de presse, un journaliste a demandé au triple MVP quelles étaient les chances de voir les deux hommes réaliser cette performance lors du prochain All-Star Game qui aura lieu à San Francisco le mois prochain :

“Très, très, très basses (rires).”

Jokic says the odds of him performing “Many Men” with 50 Cent are “really, really, really low.” 😂

(via @DMacSportsCO) pic.twitter.com/5ZIEip4wAG

— Yahoo Sports (@YahooSports) January 24, 2025

Ce sera peut-être pour l’année prochaine à Los Angeles, le temps que le Joker apprenne les paroles …

Source texte : 50 Cent, Yahoo Sports, Inside the NBA