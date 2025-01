Les Lakers infligent aux Celtics leur plus large défaite de la saison ! (117-96)

Dans un clasico à sens unique, les Lakers écrasent les Celtics à la Crypto.com Arena. Boston a concédé la plus large défaite de sa saison à L.A. cette nuit, dans un match qu’il faudra vite oublier pour les verts.

Pour les stats de cette raclée, c’est ici

Un Lakers – Celtics, c’est un match à entourer sur le calendrier, puisqu’on parle des deux plus grands rivaux de l’histoire de la NBA. Tout proche de la correctionnelle hier face aux Clippers, on se demandait si Boston allait montrer un visage plus rassurant face aux Purple and Gold. Pas vraiment…

L’entame de match est assez équilibré. Boston fait mal à longue distance et Porzingis fait parler sa taille dans la raquette. L.A. répond par Anthony Davis, une défense solide et une balle qui tourne parfaitement. Seul point noir pour L.A. quelques turnovers évitables.

Pas de quoi freiner des Angelinos qui prennent vite le contrôle de la rencontre, avec un LeBron James qui prend le relai de son acolyte pour donner déjà dix longueurs d’avance aux siens en seulement 12 minutes.

BRON THROWS IT DOWN 😤 pic.twitter.com/wGl30chQs1

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2025

Boston a souvent été à réaction cette saison et on s’attend donc à voir les hommes de Joe Mazzulla contre-attaquer mais la dynamique se poursuit en faveur des Lakers. Les Celtics continuent d’envoyer des briques à longue distance et leur défense n’arrive pas à faire deux stops de suite. Heureusement pour eux, Porzingis sauve (un peu) les meubles. La démonstration des Lakers se poursuit avec une grosse adresse à 3-points notamment, quelle ironie. Tout le monde met la main à la pâte, les stars n’ont même pas à faire le match de leur vie, c’est une prestation accomplie. Déjà +19 à la pause, attention au blowout.

Au retour des vestiaires, Jayson Tatum sonne une petite charge pour Boston. L’écart commence à se réduire mais les Celtics retombent vite dans leurs travers. Les Jay Brothers enchainent un 0/4 sur la ligne. L..A apprécie le cadeau et reprend sa marche en avant. Boston n’arrive pas à inverser le momentum et continue de subir. Un début de money time à sens unique est la goutte de trop pour Joe Mazzulla, qui rappelle ses titulaires sur le banc pour ne pas les fatiguer en vain. Les remplaçants finissent le match en roue libre, avec Bronny James qui s’offre une ovation du public pour ses quelques minutes sur le parquet.

C’est la plus grosse défaite de la saison pour les Celtics (+21) et c’est une victoire référence pour L.A., qui a rendu une copie de grande qualité des deux côtés du terrain, avec un groupe pleinement investi. 4ème victoire en 5 matchs pour des Lakers qui montent lentement mais sûrement en puissance, toujours installé dans le Top 5 à l’Ouest.

The Lakers beat the Celtics, 117-96, to deliver Boston’s worst loss of the season (21 points).

– That’s Boston’s biggest loss since a 135-102 defeat against Milwaukee on Jan. 11, 2024.

— Ben Golliver (@BenGolliver) January 24, 2025

Source texte : Ben Golliver