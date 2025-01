Nouveau match et nouveau triple-double pour Nikola Jokic, le cinquième de suite pour le Joker. Mais cette fois, le Joker a fait grimper la note à un nouveau niveau, réalisant une perf plus vu depuis Wilt Chamberlain.. en 1968 !

On n’a plus les mots pour décrire Nikola Jokic… Le pivot serbe de Denver fait tout avec une telle facilité qu’il faudrait inventer de nouveaux adjectifs pour lui rendre justice. Cette nuit, face aux Kings, il a encore épaté la galerie. Dans un match qui a longtemps été une promenade pour les Nuggets, Jokic a sorti sa palette entière, dominant au rebond, gavant ses coéquipiers de passes décisives plus délicieuses les unes que les autres. Quand il s’ennuyait, le Joker envoyait aussi du buzzer beater depuis son quart de terrain. Bah oui, tant qu’on y est hein !

JOKIC WITH ONE HAND FROM NEARLY FULL COURT 😱 #SCTop10

— SportsCenter (@SportsCenter) January 24, 2025

On pensait ne pas revoir le Joker après le troisième quart-temps. Son équipe menait de 25 points et se dirigeait tout droit vers un blowout. Et puis.. Doug McDermott a décidé de se transformer en Peja Stojakovic pour relancer un peu tout ça, avec 5 paniers primés dans le dernier quart-temps. De quoi forcer Michael Malone à renvoyer sa star sur le terrain rapidement. Jokic a ensuite pris les choses en main, avec 13 points sur les huit dernières minutes pour verrouiller la victoire.

NIKOLA JOKIĆ'S 5TH STRAIGHT TRIPLE-DOUBLE IS A HISTORIC ONE 🤯

🃏 35 PTS | 22 REB | 17 AST 🃏

He joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a game with 35+ PTS, 20+ REB, & 15+ AST!

— NBA (@NBA) January 24, 2025

La feuille de stats finale est juste monumentale : 35 points, 22 rebonds et 17 passes, à 12/19 au tir avec un seul ballon perdu ! On n’a plus vu des nombres pareils depuis 57 ans ! Seul Wilt Chamberlain en 1968 avait réussi un match en 35/20/15. Le club a désormais un deuxième membre.