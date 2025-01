À quelques jours de la NBA Trade Deadline (6 février), Jimmy Butler et Brandon Ingram sont deux des plus grands noms pouvant potentiellement se faire transférer dans les jours à venir. Les deux dossiers pourraient même être directement liés si l’on en croit les dernières rumeurs.

Comme Butler, Ingram est en dernière année de contrat. Comme Butler, son équipe (les Pelicans) n’a pas souhaité lui offrir la grosse prolongation qu’il recherche. Et comme Butler, BI est aujourd’hui sur le marché des transferts.

Beaucoup de similitudes donc… jusqu’à voir un trade impliquant les deux joueurs ?

Si l’on en croit les insiders Marc Stein et Jake Fischer, c’est une possibilité. Les Pelicans auraient en effet montré de l’intérêt pour Jimmy Butler cette semaine et seraient prêt à offrir Brandon Ingram en échange.

The New Orleans Pelicans are showing interest in Jimmy Butler, per @TheSteinLine

& @JakeLFischer

“A new team has emerged as a potential trade suitor for Jimmy Butler. The New Orleans Pelicans have this week registered interest in trading for Butler, league sources tell The… pic.twitter.com/LMX7AXHmsm

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 31, 2025

Pour Miami, ce transfert peut avoir du sens. Cela permettrait au Heat d’enfin clôturer le dossier Butler, tout en récupérant un ancien All-Star capable d’aider Miami sur les ailes avec ses grosses qualités offensives. De plus, la franchise de Sud Plage ne s’engagerait pas sur le long terme sachant que le contrat d’Ingram prend fin au terme de la saison. Miami s’en sortirait ainsi pas trop mal au vu de la faible valeur qu’à Butler sur le marché actuellement, à défaut de récupérer des jeunes joueurs ou des picks de draft.

Côté Pelicans par contre, on a un peu plus de mal à cerner leurs motivations. Laisser partir un ancien All-Star en fin de contrat pour récupérer un ancien All-Star en fin de contrat, c’est assez random comme move. D’autant plus que Butler possède – contrairement à Ingram – une player option à 52 millions dans sa poche arrière pour l’année prochaine. On sait aussi que Jimmy veut rejoindre un candidat au titre, et que les Pelicans sont aujourd’hui avant-derniers de l’Ouest.

Peut-être qu’une telle transaction entre Miami et New Orleans impliquerait une troisième équipe permettant aux Pels de récupérer un asset dans le deal. C’est l’objectif pour NOLA, qui a aussi la possibilité de garder Ingram jusqu’à la fin de la saison pour ensuite tenter un sign-and-trade, même si c’est une stratégie un peu risquée sachant que BI pourra théoriquement partir en tant qu’agent libre (donc sans contrepartie pour les Pelicans).

En tout cas, c’est une rumeur de plus à prendre en compte dans le dossier Butler, à moins d’une semaine de la deadline. Et si c’était la bonne ?

