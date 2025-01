Aussi beau soit un livre, il faut pourtant, un jour, se risquer à en ouvrir un autre. C’est un peu l’idée avec l’Équipe de France de basket 3×3, et après une année 2024 exceptionnelle il est désormais l’heure d’enchainer. Le défi est immense, mais la rampe de lancement a été bien installée.

Karim Souchu et son staff ont donc convoqué 13 joueurs pour le premier rassemblement de l’année chez ces messieurs du 3×3. On retrouve dans ce groupe les héros de l’été 2024 (Franck Seguela, Jules Rambaut, Lucas Dussoulier et Thimothé Vergiat), à qui l’ont peut ajouter les héros de l’automne (Paul Djoko et Hugo Suhard) ou encore deux héros tout court (Raph Wilson et Alex Vialaret).

Aperçu jadis sur le demi-terrain, Ivan Février fait son retour, timing parfait si on checke la date du rassemblement, alors que Gauthier Denis connaitra sa première XP internationale en 3×3. Emmanuel Monceau et Lorenzo Thirouard-Samson avait été entrevus la saison dernière et font partie du groupe, tout comme le cinquième “Toulousain” de la bande Sylvain Sautier.

La liste des Bleus pour février 🇨🇵

13 joueurs ont été convoqués pour participer à une première revue d’effectif puis au Lite Quest de Poitiers du 18 au 23 février prochain ⚔️

📲 + d’infos sur https://t.co/beGJHUyGFT pic.twitter.com/wN8pz5ypxR

Champions Cup, Coupe d’Europe et Coupe du Monde au programme cette saison, autant vous dire que les Bleus vont devoir se mettre au boulot très vite pour aller chercher de la médaille, alors que le 3×3 World Tour commencera pour sa part au printemps pour rythmer tous nos week-ends ou presque, comme s’ils n’étaient pas assez remplis.

Treize soldats prêts à en découdre pour faire de 2025 une belle confirmation. Vous y croyez vous ? Parce que, nous, on y croit très fort.