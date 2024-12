Parmi les classiques de la NBA, on retrouve “Jingle Hoops” sorti il y a 11 ans (déjà). La Grande Ligue a décidé de sortir un remake animé pour les Christmas Games de cette année et le résultat est pour le moins surprenant.

Si vous souhaitez mesurer la longévité d’un joueur au top niveau, vous pouvez désormais vous baser sur les deux publicités “Jingle Hoops”.

En 2013, Kevin Durant, James Harden, Derrick Rose, Stephen Curry, LeBron James et Steve Nash étaient à l’affiche. 11 ans plus tard, on retrouve les indéboulonnables KD, BronBron et Steph’ sur ce remake animé accompagnés par Jayson Tatum et Luka Doncic.

Jingle Hoops is back and the guys still got it 🎄

Get ready for the NBA on Christmas Day with games beginning at noon ET on ESPN, ABC, ESPN+, and Disney+. #NBAXmas pic.twitter.com/y6ZSF32qjy

— NBA (@NBA) December 10, 2024

Les fans de Harden, ne vous énervez pas, on ne doute pas une seconde que si les Clippers jouaient en ce 25 décembre, le Barbu aurait aussi été de la partie.

Pour cette version 2.0 de sa pub la plus célèbre, la NBA a laissé de côté le live action pour proposer une version animée. Les bases restent les mêmes à savoir cinq joueurs qui s’échangent les buckets au rythme de “Jingle Bells”, mais tout le reste n’a rien à voir.

Giannis contre un tir et ça part en vrille. Anthony Edwards dribble sur un xylophone, Kevin Durant se la joue Tarzan sur une guirlande de Noël ou encore Jalen Brunson se faufile entre des quilles.

On se rapproche davantage de Toy Story que de la réelle pub pour une soirée de basket, mais l’esprit de Noël est bien présent et c’est tout l’enjeu de cette soirée : passer un 25 décembre, tous ensemble, mordus de basket dans la joie et la bonne humeur.

Source texte : X / NBA