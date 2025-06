NBA Draft 2025 : que peuvent faire les Rockets avec le pick 10 ?

La Draft NBA 2025 aura lieu le 25 juin prochain et d’ici là on va faire le point chaque jour sur les options des équipes détenant les dix premiers choix de la cuvée. Première épisode aujourd’hui avec les Houston Rockets, détenteurs du pick 10.

Garder le pick et ajouter un nouveau talent

On n’a jamais trop de jeunes talents et Houston n’a donc pas de raison de se priver. On ignore encore quels moves les Rockets vont tenter cet été, aussi ajouter un nouveau jeune au noyau peut venir compenser un potentiel départ. Si Fred VanVleet venait à partir cet été par exemple, Houston pourrait être tenté de sélectionner un nouveau profil créateur comme Kasparas Jakucionis, le guard de grande taille d’Illinois.

La prolongation de Steven Adams nous pousse à croire qu’aucun pivot ne sera sélectionné alors pourquoi pas un nouveau profil polyvalent sur les ailes avec Carter Bryant, qui apporte de la défense, des qualités athlétiques et un shoot à 3-points loin d’être dégueu. Un bon profil de 3&D en devenir qui ne fait jamais de mal. Attention quand même car Houston accumule les joueurs et il faut trouver du temps de jeu pour chacun, à l’image de Cam Whitmore et Reed Sheppard qui se contentent pour le moment des miettes.

Transférer le pick pour faire venir un joueur confirmé

On l’a dit plus haut, Houston a déjà bien assez de jeunes à faire jouer et un autre prospect risque de faire doublon et son impact ne sera pas immédiat. Pourquoi pas alors tenter de récupérer une star sur le marché ? Les Rockets ont des picks à utiliser, des contrats pratiques pour monter un deal, et l’envie de jouer les premiers rôles dès maintenant.

Le nom qui revient en boucle récemment est celui de Kevin Durant. L’ailier est plus proche que jamais de la sortie à Phoenix, reste à savoir où il débarquera. Selon les dernières infos, Houston serait l’une de ses destinations de prédilection. En quête d’un nouveau départ, les Suns ne diraient sans doute pas non à l’idée d’obtenir le pick 10 en contrepartie, un pick qui était.. initialement le leur. Il faudra ensuite ajouter plusieurs joueurs pour faire matcher les contrats mais c’est sûr qu’un KD encore très prolifique qui débarque dans le second bilan de la Conférence Ouest, le projet est intrigant.