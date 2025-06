Transfert de Desmond Bane : quel impact sur le dossier Kevin Durant ?

Dimanche en fin d’après-midi, Desmond Bane a été transféré de Memphis à Orlando contre quatre choix de premier tour de draft. Un très gros deal qui pourrait impacter le dossier Kevin Durant.

On a eu droit à un blockbuster trade hier mais pas celui qu’on imaginait. Alors qu’on attend toujours le gros transfert de KD, c’est donc Desmond Bane qui déménage à Orlando. À première vue, les deux dossiers n’ont pas grand-chose en commun, mais sachez que tout est lié en NBA.

Je suis à moitié sérieux.

On va voir ce que prévoit Memphis mais récupérer autant de picks, soit les cadres prennent eux aussi bientôt la porte soit y’a un bête de joueur de renfort qui débarque et je veux bien voir cette équipe ! https://t.co/Mso4Zda1LC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

Contre Desmond Bane, les Grizzlies ont récupéré pas moins de quatre choix de premier tour de draft (en plus de Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony). Un énorme package, qui pourrait servir à recruter du lourd sur le court terme si Memphis choisit de prendre cette direction.

Sachant que Kevin Durant est aujourd’hui le meilleur joueur disponible sur le marché, et toujours une superstar, on peut rapidement faire un lien entre Memphis et KD. On peut d’autant plus faire le lien que l’un des quatre picks récupérés par Memphis est celui des… Suns en 2026. Tiens tiens tiens…

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que des rumeurs liant Durant aux Grizzlies animent l’actu NBA. C’était déjà le cas par le passé quand KD était en instance de départ.

Le transfert de Bane, aubaine pour les Suns dans le dossier Kevin Durant ?

Au vu de leur situation actuelle et le fait que Kevin Durant va avoir 37 ans, les Suns ne sont pas vraiment en position de force dans les négociations sur le dossier KD. Ce qu’on veut dire par là, c’est qu’ils ne pourront pas récupérer l’énorme contrepartie lâchée à Brooklyn en 2023 (Mikal Bridges, Cam Johnson, quatre choix de premier tour, un pick swap) quand ils ont réalisé le transfert de Durant.

Ceci étant dit, le trade de Desmond Bane est une bonne nouvelle pour les Suns. Orlando vient de lâcher quatre choix de premier tour de draft et un pick swap pour un joueur qui n’a jamais été All-Star dans sa carrière. Le nouveau manager de Phoenix Brian Gregory peut désormais s’appuyer là-dessus pour tenter de faire monter les enchères.

.@TimBontemps has made a correction to his article regarding Kevin Durant’s trade value after the Magic acquired Desmond Bane. pic.twitter.com/Jzr5PyIv5O

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) June 16, 2025

Alors évidemment, chaque situation est différente et très spécifique.

Si le Magic a lâché autant pour Bane, c’est parce que l’arrière correspond très bien aux besoins de l’équipe et parce qu’Orlando voit une opportunité dans une Conférence Est qui s’annonce faible l’an prochain. De plus, l’ancien joueur des Grizzlies n’a que 26 ans et est sous contrat jusqu’en 2029. C’est une situation qui rappelle un peu les Knicks quand ils ont lâché un énorme package pour Mikal Bridges, qui représentait LE joueur que visait New York pour accompagner ses potes de Villanova Jalen Brunson et Josh Hart.

Pourquoi on dit tout ça ? Tout simplement pour expliquer que le transfert de Bane ne devrait pas redéfinir brutalement la valeur de Kevin Durant sur le marché. “Tout le monde doit oublier les précédents et les anciennes bases de transfert, cela ne veut pas dire que Durant vaut 12 choix de draft désormais” a notamment déclaré un dirigeant à ESPN après le trade de Desmond Bane.

Ce dirigeant a probablement raison, mais Phoenix semble tout de même un peu mieux placé dans les négos aujourd’hui qu’il y a 24 heures.

Parmi les équipes intéressées par Durant, en particulier Minnesota, Miami et Houston, personne ne veut exploser son roster ou vider son capital draft pour KD, qui – on le rappelle – a 37 ans et cherchera un nouveau gros contrat à la fin de son deal actuel (54,7 millions de dollars), qui se termine en 2026. Mais suite au trade de Bane, les Suns ont au moins un argument en plus à mettre dans la balance, et peuvent très bien tâter le terrain auprès d’autres franchises susceptibles de prendre plus de risques afin d’acquérir Durant.

Vous l’avez compris, les prochaines heures s’annoncent passionnantes sur le marché des transferts.