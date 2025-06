Après le Game 4 des Finales NBA entre Indiana et Oklahoma City, arbitré par Scott Foster, ce dernier a reçu une vague de critiques de la part des fans et certains analystes. Le coach des Pacers Rick Carlisle a choisi de prendre sa défense.

Scott Foster ne passera pas ses vacances à Indianapolis cet été, lui qui a frustré de très nombreux fans des Pacers lors de la défaite d’Indiana contre le Thunder. Néanmoins, c’est bien à Indianapolis que se trouve l’un de ses plus grands avocats : Rick Carlisle.

“Je connais Scott Foster depuis 30 ans, c’est un excellent arbitre” a déclaré Carlisle. “Il arbitre très bien dans ces Playoffs. Il nous a arbitrés à plusieurs reprises. La façon dont il est jugé est ridicule, terrible, injuste et stupide.”

Une défense à la hauteur des attaques que certains ont envoyé en direction de Scott Foster après le Game 4, notamment la personnalité médiatique Bill Simmons (The Ringer) :

“C’était abominable. C’était typique de Scott Foster, il était partout, toujours impliqué. Des arrêts de jeu bizarres, des fautes non sifflées, des fautes très légères qui sont sanctionnées, puis quelqu’un prend un gros coup sur la tête et ce n’était pas sifflé. Les arbitres n’avaient aucun contrôle sur ce match. On a eu droit à plus de 70 lancers-francs. Les deux coaches étaient frustrés. Les remplaçants étaient frustrés. Tout le monde était frustré. Il n’y avait aucun rythme.”

Dans un Game 4 hyper intense, physique et qui a duré… 2h49, Scott Foster a été très en vue alors qu’on attend des arbitres qu’ils fassent leur boulot (difficile, certes) dans la discrétion. Un bon arbitre est celui qui ne fait pas parler de lui pendant ou après le match, et Foster aime faire parler de lui.

La preuve : il est surnommé “The Extender” en NBA, lui qui possède une réputation – valide ou pas – d’arbitre qui fait en sorte que les séries de Playoffs se prolongent le plus longtemps possible. Une réputation qui date de très nombreuses années et qui est lié aussi à l’ancienne relation que possédait Foster avec Tim Donaghy, arbitre corrompu qui était au cœur du scandale ayant frappé la NBA au milieu des années 2000.

Néanmoins, il est bon de rappeler que Scott Foster – arbitre très expérimenté – est très souvent sollicité par la NBA pour diriger des matchs très importants de Playoffs et de Finales NBA. Alors même s’il a beaucoup d’ennemis dans la Ligue, il reste considéré comme une référence par les instances de la Ligue.

Rick Carlisle just said fans needs to stop complaining about the NBA officiating and defends Scott Foster:

“I think it’s awful what I heard about the NBA officiating particularly Scott Foster, I’ve known him for 30 years he’s been the best ref he doesn’t deserve this scrutiny” pic.twitter.com/5b7YLLpqvD

Pour en revenir à Rick Carlisle, on peut évidemment se demander si sa déclaration est sincère (le coach avait aussi montré sa frustration pendant le Game 4…) ou si ce n’est qu’un moyen pour se mettre les arbitres dans la poche avant le Game 5 à Oklahoma City la nuit prochaine.

On a une petite idée sur la question…

Source déclaration : conférence de presse