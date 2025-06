Chet Holmgren rassure concernant sa cheville avant le Game 5 : “Tout va bien”

Malgré une cheville qui a bien tourné lors du Game 4, Chet Holmgren s’est montré rassurant devant les journalistes. L’intérieur du Thunder compte bien tenir sa place pour le Game 5 prévu cette nuit.

Durant le Game 4 à Indianapolis, Chet Holmgren avait vu sa cheville salement tourner dès le début de la rencontre. Malgré cela, il avait pu finir le match et même jouer un rôle important dans le comeback des siens dans le money time. Avec ce genre de bobo, on reste néanmoins toujours prudent et visiblement les choses ont bien évolué pour la licorne d’OKC. Le joueur a pu s’entrainer avec ses coéquipiers et il a dit qu’il se sentait bien avant le prochain match prévu cette nuit à Oklahoma City.

Chet Holmgren on his ankle: “It’s fine.”

— Clemente Almanza (@CAlmanza1007) June 15, 2025

C’est une excellente nouvelle pour le Thunder, qui a bien besoin de la taille, des rebonds et de la défense de Chet Holmgren dans cette série. Si possible avec un peu de scoring pour assister Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Il tourne actuellement à 13,8 points et 9,3 rebonds de moyenne sur ses Finales 2025, avec notamment une adresse encore très moyenne (41% au tir).

Rendez-vous à 2h30 pour le Game 5 des Finales 2025, avec un Chet Holmgren en tenue.