Billy Donovan bientôt prolongé par les Bulls ?

Sur le banc des Bulls depuis 2020, Billy Donovan pourrait bientôt s’offrir du rab. Selon Marc Stein, la franchise pourrait prolonger le contrat de son coach dans les prochaines semaines.

Approché par les Knicks il y a quelques jours, Billy Donovan avait vu Chicago mettre son véto. Non, l’ancien coach du Thunder et de Florida ne va pas s’asseoir sur le banc de New York. Plus intéressant encore, on apprend aujourd’hui via Marc Stein que les Bulls veulent prolonger le contrat de leur coach.

The Bulls are in the process of extending coach Billy Donovan’s contract, league sources tell @TheSteinLine.

Donovan, of course, was one of five coaches under contract that the Knicks sought permission to speak to.

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 15, 2025

C’est assez surprenant puisque la franchise n’a rejoint les Playoffs qu’à une reprise sur les cinq années du mandat de Donovan, une sortie au premier tour face au champion sortant Milwaukee en 2022. Malgré les départs successifs de DeMar DeRozan puis Zach LaVine en cours de saison, Chicago avait tout de même réussi à disputer le Play-In Tournament cette année, échouant lors de la “finale” face au Heat.

Depuis son arrivée sur le banc des Bulls, Billy Donovan a un bilan de 195 victoires pour 205 défaites, soit presque 49% de matchs remportés. Seuls Phil Jackson et Dick Motta ont coaché plus de matchs des Bulls en carrière.

