C’est parti pour le point WNBA du petit matin. Trois matchs étaient au menu la nuit dernière, avec des rencontres comptant pour la Commissioner’s Cup. Le Dream confirme son beau début de saison, les Aces continuent de souffrir et Angel Reese a porté le Sky avec son premier triple-double en carrière.

Les résultats de la nuit

On commence avec ce qui fera le plus parler au petit matin, à savoir le premier triple-double en carrière pour Angel Reese. L’intérieur de Chicago a lâché 11 points, 13 rebonds et 11 passes (mais aussi 3 interceptions et 2 contres) dans la victoire de son équipe face au Sun. Souvent critiqué sur ce début de saison, notamment pour ses pourcentages au tir, Reese devient ainsi la seconde joueuse la plus jeune (23 ans et 40 jours) dans l’histoire de la WNBA à collecter un triple-double, devancée seulement par Caitlin Clark. (selon ESPN) Elle est d’ailleurs, avec Clark, la seule joueuse à avoir réalisé un triple-double cette saison.

TRIPLE-DOUBLE BARBIE 👑

With 11 PTS, 13 REB, and 10 AST 7 minutes into the 4Q, Angel Reese has officially recorded her first career triple-double, and the second triple-double of the season. #WelcometotheW pic.twitter.com/KECvACl6Os

— WNBA (@WNBA) June 15, 2025

A côté de ça, le Dream continue de monter en puissance avec désormais une 7ème victoire sur les 8 derniers matchs. Pas de grand suspense cette nuit face aux Mystics. Allisha Gray a été immense avec 32 points à 10/14 au tir dont 6/9 de loin.

Allisha Gray today 🔥

• 32 points

• 5 rebounds

• 4 assists

• 3 steals

• 6/9 3PM

• 10/14 FG

• 29 minutes played

pic.twitter.com/SyEfNw9ql4

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 15, 2025

Enfin, les Aces sont toujours dans le dur. Toujours privées d’A’ja Wilson, les filles de Becky Hammon ont chuté à domicile face au Mercury. Le gros double-double d’Alyssa Thomas (14 points, 13 passes) et les 40 points de la doublette Sabally – Whitcomb ont fait la différence dans une rencontre serrée jusqu’au bout.

Le programme de ce soir