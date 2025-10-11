WNBA : les Las Vegas Aces championnes pour la 3e fois en 4 saisons !

Championnes ! Au terme d’une série de Finales WNBA maitrisée de bout en bout, les Las Vegas Aces valident le sweep du Mercury (4-0) et sont couronnées championnes WNBA pour la 3e fois en 4 ans. Il aura encore fallu que la grande A’ja Wilson brille, elle qui a logiquement été nommée MVP des Finales. Congrats mesdames !

Quelles sublimes championnes. Au bout d’un Game 4 maîtrisé grâce à une très grosse première mi-temps qui n’a pas laissé d’espoir au Mercury, les Aces sont championnes NBA pour la 3e fois en 4 saisons. Une performance monumentale pour un groupe qui l’est tout autant, et qui a signé des Playoffs remarquables pour s’offrir une nouvelle fois le bonheur ultime.

Il ne faut pas non plus blâmer Phoenix, qui a bien failli renverser la situation au Game 3, à un game winner d’A’ja Wilson près. Kahleah Copper signe d’ailleurs 30 points dans cette ultime rencontre, symbole d’une équipe qui n’a rien lâché jusqu’au bout.

𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐎𝐅 𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐃 🏆🏆🏆

The Las Vegas Aces are the 2025 @WNBA Champions!#RaiseTheStakes pic.twitter.com/ft5N01nJK0

— Las Vegas Aces (@LVAces) October 11, 2025

Mais voilà. En face, des joueuses trop concentrées, trop déterminées à atteindre leur objectif. Chelsea Gray et Jackie Young à 18 unités chacune, et une A’ja Wilson qui termine en beauté (31 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 3 contres) une saison simplement historique. Nommée MVP des Finales, elle vient compléter sa collection de récompenses individuelles saisonnière, qui comprend déjà le titre de MVP de saison régulière, celui de meilleur scoreuse, de DPOY (meilleure défenseur). Une saison pour les bouquins, une saison historique.

A’ja Wilson vient de réaliser la plus grande saison de l’histoire du basket ?

– MVP de saison régulière

– Meilleure scoreuse

– Défenseure de l’année

– Championne WNBA

– MVP des Finales

Aucun joueur de NBA l’avait fait.

Aucune joueuse non plus.

La domination absolue.

🔥👸🏼🐐🙌 pic.twitter.com/l2vn9eZMGB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 11, 2025

Becky Hammon, coach de Las Vegas, s’offre ainsi un 3e titre WNBA, avec un bilan de 9-2 en Finales. Une statistique énorme qui n’est qu’une preuve de plus de son leadership fantastique.