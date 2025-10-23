Les Denver Nuggets se déplacent cette nuit (4h) en Californie pour y affronter les Golden State Warriors. Duel de titans attendu, avec Nikola Jokic et Stephen Curry au centre du ring. Les Warriors, lancés avec confiance après un premier succès, tentent de tenir leur rang à domicile, tandis que Denver cherche à poser les bases d’un nouveau chapitre ambitieux. Le décor est planté : intensité, rivalité, enjeu direct à l’Ouest… avant une éventuelle rencontre en mai?

Ah, ça y est. On remet le réveil, on sort le café, et on s’installe devant un petit bijou d’octobre. Cette nuit à 4h, le Chase Center accueille un choc comme on les aime : les Golden State Warriors reçoivent les Denver Nuggets, dans ce qui ressemble furieusement à une soirée de mai. D’un côté, Golden State veut prouver que le temps ne fait pas tout. Curry, toujours aussi incandescent, reste le cœur battant de la Baie. Draymond Green aboie, Jimmy Butler cadenasse et envoie des filoches depuis la buvette, et le tout sous la houlette Steve Kerr. Les mecs ne sont plus tout jeunes, mais tant qu’ils mettent le feu au parquet, personne ne se plaint.

En face, Denver débarque avec du neuf et du sérieux. Michael Porter Jr. a fait ses valises pour Brooklyn, échangé contre Cam Johnson, plus propre, plus complet, plus « dans le flow » de David Adelman. Autour de Jokic, la direction a rebâti une rotation bien pensée : Bruce Brown, héros du titre 2023, est de retour, Tim Hardaway Jr. vient allumer les spots en sortie de banc, et Jamal Murray a retrouvé ses genoux et son sourire carnassier. Bref, le Joker n’est pas venu jouer aux cartes, il est venu rappeler que Denver reste l’une des grosses cylindrées de l’Ouest.

Sur le parquet, on aura donc droit à deux philosophies opposées : le basket champagne des Warriors contre le basket de précision suisse de Nikola Jokic. Entre un Curry toujours capable de claquer 30 points en 20 minutes et un pivot qui fait des passes comme un meneur, on devrait vite oublier qu’on bosse demain matin. La saison vient à peine de commencer, mais ce genre d’affiche, c’est déjà du Playoffs energy. Et franchement, on a connu pire pour finir la nuit.