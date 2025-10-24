Ce match entre Nuggets et Warriors sent déjà bon le printemps, et pourtant, on est encore qu’en octobre. Cette opposition a bien failli se trouver un héros de type inattendu en la personne d’Aaron Gordon, mais Stephen Curry en a décidé autrement.

En effet, dans un match où l’on trouve Nikola Jokic, Jamal Murray ou encore Jimmy Butler, difficile de penser que c’est Aaron Gordon qui va envoyer 50 points à 17/21 au tir dont 10/11 de loin, et pourtant c’est bien ce qui s’est produit. AG a tout simplement été incandescent, mais cela n’a malheureusement pas suffi pour lui et les Nuggets, qui ont rendu chaque coup aux Warriors, mais les jaune et bleu ont finalement eu le dernier mot dans cette bataille entre deux contenders à l’Ouest.

AARON GORDON

On aurait pu s’en douter pourtant, en voyant comment le match a commencé. Comme souvent à Golden State, Stephen Curry a envoyé une ficelle depuis le Golden Gate Bridge, puis a continué toute la soirée. Pas du tout en reste avec 42 points à 14/25 au tir dont 6/12 de loin, agrémentés de 6 rebonds et 7 passes, le Chef a décidé de tirer la couverture à lui en voyant la prestation de l’ancien du Magic.

Encore une fois, même si Aaron Gordon était touché par la grâce ce soir, Curry a de nouveau été en feu, et aurait fait passer n’importe quel défenseur pour un mec de la sécurité du Louvre. Alors que Denver pense avoir fait le plus dur en fin de quatrième quart-temps, alors qu’il reste moins de 30 secondes à jouer, Stephen Curry nous sort encore une ogive dont lui seul a le secret. Deux bons mètres derrière la ligne et sous pression, il trouve quand même le moyen d’envoyer la balle dans le cercle. Allez hop, direction les prolongations, déjà la troisième en deux matchs cette nuit.

Et le Chef va ensuite dérouler, laissant les Nuggets sans solutions face au bras bionique du numéro 30, qui inscrit les 16 derniers points de son équipe pour arracher la prolongation, et qui va en ajouter 7 lors des 5 minutes. Une seule overtime suffira à Steph, soit une de moins que Shai. Score final 137 à 131. Night ! Night ! Les Dubs frappent très fort en ce début de saison.

J’ai jamais vu Steph dans cet état pour un match d’OCTOBRE

La saison qu'il va nous pondre 😭😭😭

Profitant d’un Nikola Jokic discret (et encore, il a quand même envoyé un triple-double), les Warriors confirment que malgré l’âge avancé des cadres du roster, il faudra encore compter sur eux cette saison, et ce n’est pas (encore) pour une dernière danse. Les Nuggets, quant à eux, vont devoir se ressaisir, et vite.

STEPHEN CURRY, LE CHEF 5 ÉTOILES 👨‍🍳

42 points

20 dans le 4ème quart + OT

14/25 au tir

6/12 à trois points

6 rebonds

7 passes

3 interceptions

Des shoots clutch venus d’ailleurs

Le meilleur shooteur de tous les temps.

Il est en MISSION cette saison !! 💍🔥

