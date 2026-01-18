Un record en carrière au goût amer pour Anthony Edwards (55 points)

Anthony Edwards a sorti la meilleure perf de sa carrière, mais Minnesota repart quand même bredouille de San Antonio (défaite 126-123). Un match longtemps mal embarqué, un comeback énorme, et un finish où les Spurs et Victor Wembanyama ont fini par refermer la porte.

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Il y a des soirs où le score final à un arrière goût amer. Minnesota vient de perdre 126-123 à San Antonio, mais la vraie secousse, c’est Anthony Edwards : 55 points, record en carrière, une soirée où il a joué comme si rien ne pouvait l’atteindre. Pull-ups, attaques pleine vitesse, tirs en première intention… tout paraissait simple. Et quand la défense a commencé à monter d’un cran, lui n’a pas flanché : 9 tirs à 3-points, du volume, de l’adresse, et un rythme impossible à suivre.

Anthony Edwards a TOUT DONNÉ face aux Spurs et a même inscrit son career-high au scoring :

🔸55 points (19/33 au tir)

🔸4 rebonds

🔸3 passes

🔸9/16 à 3-points

Le tout avec un quatrième quart-temps de folie. Ça n’a pas suffi pour gagner, mais il n’a rien à se reprocher. 🐜 pic.twitter.com/8LCGKrnvv6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2026

Le plus fou, c’est que ce carton arrive dans un scénario presque absurde. Les Wolves ont touché le fond, se retrouvant à -25, notamment après un deuxième quart-temps complètement hors-sol des Spurs (48-22). À ce moment-là, le match semble plié, terminé, rangé au placard. Sauf qu’Edwards a décidé de le rouvrir tout seul : 39 points en deuxième mi-temps, dont 26 dans le 4e quart-temps (plus gros total depuis Giannis Antetokounmpo en 2023), à transformer chaque possession en test de nerfs. Minnesota recolle, revient, passe même devant par moments… et l’ambiance bascule dans ce truc rare où chaque tir ressemble à un instant décisif.

26 of Ant’s 55 came JUST in the 4Q 😮

That’s the most 4Q points by ANY player since 2023!

(Giannis Antetokounmpo on 12/13/2023) pic.twitter.com/4xAMghDn1r

— NBA (@NBA) January 18, 2026

Mais San Antonio a tenu. Parce qu’en face, il y avait aussi une star qui a décidé de répondre présent. Victor Wembanyama claque 39 points, De’Aaron Fox pilote (25 points, 12 passes), Keldon Johnson sort 20 unités du banc, et les Spurs trouvent les stops et les paniers qu’il faut pour éviter le braquage. Minnesota paie son trou d’air du début… et une fin de match à une possession qui ne tourne pas du bon côté. 55 points, et une défaite quand même. La NBA a parfois ce goût-là.