Résumé NBA de la nuit : Le Heat surprend le Thunder
Le 18 janv. 2026 à 06:41 par Hisham Grégoire
Neuf matchs étaient au programme en NBA cette nuit. Le Heat surprend le Thunder grâce à un grand Adebayo, les Spurs viennent à bout des Wolves malgré le record en carrière d’Anthony Edwards, c’est votre résumé de la nuit !
Les résultats de la nuit :
- Mavericks – Jazz : 138-120 (stats)
- Hawks – Celtics : 106-132 (stats)
- Pistons – Pacers : 121-78 (stats)
- Knicks – Suns : 99-106 (stats)
- Heat – Thunder : 122-120 (stats)
- Spurs – Wolves : 126-123 (stats)
- Warriors – Hornets : 136-116 (stats)
- Nuggets – Wizards : 121-115 (stats)
- Blazers – Lakers : 132-116 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le duo Max Christie – Brandon Williams (44 points) ainsi que les 23 points de Klay Thompson en sortie de banc permettent aux Mavs de s’imposer face au Jazz.
- Les Celtics ont roulé sur les Hawks grâce notamment à un second quart-temps de feu (52-28). Jaylen Brown termine à 41 points en 29 minutes, Sam Hauser en ajoute 30 également.
- Même tarif pour les Pacers qui sont désormais les heureux détenteurs d’un triste record. Indiana est l’équipe qui a inscrit le moins de points sur une rencontre cette saison. Impeccable.
- La chute libre des Knicks se poursuit avec une 8e défaite sur les 10 derniers matchs. Dépourvus de Jalen Brunson et Josh Hart, les New Yorkais tombent face à un très bon Devin Booker (27 points).
- Le Heat se défait du champion en titre malgré 39 points de Shaï Gilgeous-Alexander. Bam Adebayo guide les siens avec 30 points et 12 rebonds !
- Dans un match de très haut niveau les Spurs viennent à bout des Wolves grâce à un très grand Victor Wembanyama. De son côté, Anthony Edwards claque son record en carrière dans une défaite.
- Les Warriors remportent leur rencontre avec un très bon De’Anthony Melton (24 points). Brandon Miller termine à 28 points.
- Les sorciers tombent dans le Colorado malgré 29 points, 7 passes et 3 contres de Kyshawn George. Jamal Murray termine à 42 points.
- Les Blazers s’imposent face à des Lakers orphelins de Luka Doncic. Shaedon Sharpe termine à 25 points, Caleb Love et Jerami Grant à 22. En face, Marcus Smart ermine à 25 points, LeBron James compile 20 points, 9 rebonds, 8 passes, 1 interception et 2 contres.
Le highlight de la nuit :
The 4Q of Wolves/Spurs?? UNREAL HOOPS!
▪️ Ant scores 26 of his 55
▪️ Ant and Wemby trade clutch buckets
▪️ Keldon Johnson’s 3 extends SAS’ lead
▪️ Ant’s 3 brings MIN within 1 with 9.8 left
▪️ Wemby’s clutch board seals the W pic.twitter.com/JuQr9FupCn
— NBA (@NBA) January 18, 2026
Le programme de ce soir :
- 18h : Grizzlies – Magic
- 1h : Bulls – Nets
- 1h : Rockets – Pelicans
- 2h : Nuggets – Hornets
- 3h : Kings – Blazers
- 3h30 : Lakers – Raptors
