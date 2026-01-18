Résumé NBA de la nuit : Le Heat surprend le Thunder

Neuf matchs étaient au programme en NBA cette nuit. Le Heat surprend le Thunder grâce à un grand Adebayo, les Spurs viennent à bout des Wolves malgré le record en carrière d’Anthony Edwards, c’est votre résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Mavericks – Jazz : 138-120 (stats)

– Jazz : 138-120 (stats) Hawks – Celtics : 106-132 (stats)

: 106-132 (stats) Pistons – Pacers : 121-78 (stats)

– Pacers : 121-78 (stats) Knicks – Suns : 99-106 (stats)

: 99-106 (stats) Heat – Thunder : 122-120 (stats)

– Thunder : 122-120 (stats) Spurs – Wolves : 126-123 (stats)

– Wolves : 126-123 (stats) Warriors – Hornets : 136-116 (stats)

– Hornets : 136-116 (stats) Nuggets – Wizards : 121-115 (stats)

– Wizards : 121-115 (stats) Blazers – Lakers : 132-116 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le duo Max Christie – Brandon Williams (44 points) ainsi que les 23 points de Klay Thompson en sortie de banc permettent aux Mavs de s’imposer face au Jazz.

Les Celtics ont roulé sur les Hawks grâce notamment à un second quart-temps de feu (52-28). Jaylen Brown termine à 41 points en 29 minutes, Sam Hauser en ajoute 30 également.

Même tarif pour les Pacers qui sont désormais les heureux détenteurs d’un triste record. Indiana est l’équipe qui a inscrit le moins de points sur une rencontre cette saison. Impeccable.

La chute libre des Knicks se poursuit avec une 8e défaite sur les 10 derniers matchs. Dépourvus de Jalen Brunson et Josh Hart, les New Yorkais tombent face à un très bon Devin Booker (27 points).

Le Heat se défait du champion en titre malgré 39 points de Shaï Gilgeous-Alexander. Bam Adebayo guide les siens avec 30 points et 12 rebonds !

Dans un match de très haut niveau les Spurs viennent à bout des Wolves grâce à un très grand Victor Wembanyama. De son côté, Anthony Edwards claque son record en carrière dans une défaite.

Les Warriors remportent leur rencontre avec un très bon De’Anthony Melton (24 points). Brandon Miller termine à 28 points.

Les sorciers tombent dans le Colorado malgré 29 points, 7 passes et 3 contres de Kyshawn George. Jamal Murray termine à 42 points.

Les Blazers s’imposent face à des Lakers orphelins de Luka Doncic. Shaedon Sharpe termine à 25 points, Caleb Love et Jerami Grant à 22. En face, Marcus Smart ermine à 25 points, LeBron James compile 20 points, 9 rebonds, 8 passes, 1 interception et 2 contres.





Le highlight de la nuit :

The 4Q of Wolves/Spurs?? UNREAL HOOPS!

▪️ Ant scores 26 of his 55

▪️ Ant and Wemby trade clutch buckets

▪️ Keldon Johnson’s 3 extends SAS’ lead

▪️ Ant’s 3 brings MIN within 1 with 9.8 left

▪️ Wemby’s clutch board seals the W pic.twitter.com/JuQr9FupCn

— NBA (@NBA) January 18, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !