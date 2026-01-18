La nuit des français en NBA : Joan Beringer proche du double-double

Huit français ont foulé les parquets NBA cette nuit et on a eu de tout : Victor Wembanyama qui nous fait du Victor Wemabnyama, Joan Beringer qui frôle le double-double ou encore Alex Sarr dans se standards. On fait le point sur la nuit de nos français en NBA !

Les résultats de la nuit :

Mavericks – Jazz : 138-120 (stats)

– Jazz : 138-120 (stats) Hawks – Celtics : 106-132 (stats)

: 106-132 (stats) Pistons – Pacers : 121-78 (stats)

– Pacers : 121-78 (stats) Knicks – Suns : 99-106 (stats)

: 99-106 (stats) Heat – Thunder : 122-120 (stats)

– Thunder : 122-120 (stats) Spurs – Wolves : 126-123 (stats)

– Wolves : 126-123 (stats) Warriors – Hornets : 136-116 (stats)

– Hornets : 136-116 (stats) Nuggets – Wizards : 121-115 (stats)

– Wizards : 121-115 (stats) Blazers – Lakers : 132-116 (stats)

Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara

De retour dans le cinq de départ cette nuit, Mo’ Diawara a joué 12 minutes pour 3 points, 4 rebonds et 2 passes à 1/4 du parking. Guerschon ajoute 4 rebonds et 2 passes en 8 minutes.

Victor Wembanyama

Wemby a été magistral cette nuit, menant son équipe à la victoire, comme à son habitude. 39 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres en 30 minutes, il a réalisé un chantier dans la raquette.

Victor Wembanyama a été absolument génial face aux Wolves (30 minutes) :

🔹39 points (12/23 au tir)

🔹9 rebonds

🔹4/9 de loin

🔹10/12 aux lancers

Un coup de chaud dingue dans le deuxième quart-temps, un money-time énorme… Du très haut niveau ! 🙌 pic.twitter.com/52pTNBzTQj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2026

Joan Beringer

Joan Beringer a eu du temps de jeu cette nuit ! En l’absence de Rudy Gobert et après la sortie sur blessure de Naz Reid au bout de cinq minutes, le jeune français a été jeté dans la fosse et… il y a du bon ! En 23 minutes il compile 10 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 contres à 5/6 au tir.

Tidjane Salaün

Tidjane termine à 2 points, 4 rebonds et 2 passes en 16 minutes.

Alex Sarr

Bon match d’Alex Sarr malgré la défaite de ses sorciers face aux Nuggets : 16 points, 8 rebonds et 1 passe à 7/12 au tir en 28 minutes. On notera une maladresse sur la ligne des lancers (2/7).

Sidy Cissoko & Rayan Rupert

Dans le cinq de départ, Sidy Cissoko termine à 14 points, 5 rebonds et 2 contres à 5/7 au tir en 28 minutes.

Rayan Rupert termine à 2 rebonds, 2 passes et 4 interceptions en 20 minutes

