La nuit des français en NBA : Joan Beringer proche du double-double
Le 18 janv. 2026 à 06:44 par Hisham Grégoire
Huit français ont foulé les parquets NBA cette nuit et on a eu de tout : Victor Wembanyama qui nous fait du Victor Wemabnyama, Joan Beringer qui frôle le double-double ou encore Alex Sarr dans se standards. On fait le point sur la nuit de nos français en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Mavericks – Jazz : 138-120 (stats)
- Hawks – Celtics : 106-132 (stats)
- Pistons – Pacers : 121-78 (stats)
- Knicks – Suns : 99-106 (stats)
- Heat – Thunder : 122-120 (stats)
- Spurs – Wolves : 126-123 (stats)
- Warriors – Hornets : 136-116 (stats)
- Nuggets – Wizards : 121-115 (stats)
- Blazers – Lakers : 132-116 (stats)
Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara
De retour dans le cinq de départ cette nuit, Mo’ Diawara a joué 12 minutes pour 3 points, 4 rebonds et 2 passes à 1/4 du parking. Guerschon ajoute 4 rebonds et 2 passes en 8 minutes.
Victor Wembanyama
Wemby a été magistral cette nuit, menant son équipe à la victoire, comme à son habitude. 39 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres en 30 minutes, il a réalisé un chantier dans la raquette.
Victor Wembanyama a été absolument génial face aux Wolves (30 minutes) :
🔹39 points (12/23 au tir)
🔹9 rebonds
🔹4/9 de loin
🔹10/12 aux lancers
Un coup de chaud dingue dans le deuxième quart-temps, un money-time énorme… Du très haut niveau ! 🙌 pic.twitter.com/52pTNBzTQj
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2026
Joan Beringer
Joan Beringer a eu du temps de jeu cette nuit ! En l’absence de Rudy Gobert et après la sortie sur blessure de Naz Reid au bout de cinq minutes, le jeune français a été jeté dans la fosse et… il y a du bon ! En 23 minutes il compile 10 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 contres à 5/6 au tir.
Tidjane Salaün
Tidjane termine à 2 points, 4 rebonds et 2 passes en 16 minutes.
Alex Sarr
Bon match d’Alex Sarr malgré la défaite de ses sorciers face aux Nuggets : 16 points, 8 rebonds et 1 passe à 7/12 au tir en 28 minutes. On notera une maladresse sur la ligne des lancers (2/7).
Sidy Cissoko & Rayan Rupert
Dans le cinq de départ, Sidy Cissoko termine à 14 points, 5 rebonds et 2 contres à 5/7 au tir en 28 minutes.
Rayan Rupert termine à 2 rebonds, 2 passes et 4 interceptions en 20 minutes
Le programme de ce soir :
- 18h : Grizzlies – Magic (Noah Penda)
- 1h : Bulls – Nets (Nolan Traoré)
- 1h : Rockets – Pelicans
- 2h : Nuggets – Hornets (Moussa Diabaté et Tidjane Salaün)
- 3h : Kings (Maxime Raynaud) – Blazers (Sidy Cissoko et Rayan Rupert)
- 3h30 : Lakers – Raptors