Juste avant son retour en 1995, Michael Jordan avait mis la misère aux Warriors à l’entraînement : Hardaway et Sprewell n’ont pas oublié

Le 19 mars 1995, tous les yeux étaient rivés sur Indianapolis. Ce jour-là, un certain Michael Jordan faisait son grand retour en NBA après sa première retraite et une carrière tout sauf inoubliable dans le baseball. Et quelques jours auparavant, il aurait donné une véritable leçon aux Warriors lors d’un entraînement.

Hier, pour le 25è anniversaire de la fameuse annonce de Michael Jordan concernant son retour sur les parquets NBA, NBC Sports Chicago a diffusé en avant-première le documentaire « I’m Back ». Durant celui-ci, Chris Mullin a partagé une petite anecdote assez sympathique qui va contribuer encore un peu plus à la légende de Michael. D’après l’ancien joueur des Warriors, MJ aurait effectué un petit entraînement avec l’équipe de la Baie avant son come-back. Mais pas le genre d’entraînement pour se remettre simplement dans le rythme. Non, Jordan aurait tout simplement botté les fesses des joueurs de Golden State.

« Je crois que nous avions Tim Hardaway et Latrell Sprewell à ce moment-là. Ils faisaient un peu trop les malins. Michael a dit : « Mully, vas-y… Passe-moi ta tenue. Il est allé à mon casier, a mis ma tenue et a battu les Warriors à lui tout seul. C’est là que je me suis dit : ‘Ce type va revenir’. »

Bingo. Le 19 mars au soir, Air Jordan était bien là, sur le parquet de la Market Square Arena d’Indianapolis. La légende était revenue parmi les mortels. L’essentiel était de voir cette icône mondiale sur un parquet. Au milieu des siens, pour un sport qu’il a tant survolé. Rien n’avait vraiment changé. Même équipe, même coach, même bras droit.

Le match en lui-même ? Pas ouf. L’ancien retraité est rouillé, les shoots ne rentrent pas. 19 points à 7/28 au tir… Et pour couronner le tout, une piètre défense à une minute de la fin du match qui laisse Byron Scott inscrire un 2 + 1, score final 103-96 Indiana. La route s’annonce peut-être plus longue que prévue finalement. Tout ça à cause d’un maillot en plus. Parce que oui, rien n’avait changé sauf un petit détail, MJ ne portait plus son mythique numéro 23 qui était désormais accroché au plafond du United Center. Mais pourquoi avait-il choisi le numéro 45 ? Il y a eu beaucoup de théories et de spéculations sur ce changement, mais le concerné y a répondu lui-même dans son autobiographie « For the Love of the Game ».

« Quand je suis revenu, je ne voulais pas jouer avec le 23. C’était le dernier numéro que mon père m’a vu porter. Il n’était plus là, je voulais que mon retour soit un nouveau départ. Je pensais donc que le 45 était parfait, car j’avais un lien avec le numéro. »

Le 45 était en fait le numéro que Jordan portait au lycée. C’est aussi celui qu’il portait quand il jouait au baseball, le sport préféré de son père, que ce soit pendant sa retraite du basket ou quand il était gamin. Mais il ne lui a pas fallu bien longtemps pour se rendre à l’évidence, Jordan est égal 23, point barre. Et après une pique de Phil Jackson, il faisait son retour.

« Michael avait un pourcentage de réussite de 20,2% à la batte avec le numéro 45. Je lui ai dit, ‘tu as le même pourcentage au basket. Il est temps de revenir au 23′. »

La suite, on la connaît tous. Trois Finales NBA en plus, deuxième three-peat avec les Bulls, avec trois MVP des Finales et deux titres de MVP de la saison régulière. Bonjour le come-back de légende.

Source : NBC Sports Chicago