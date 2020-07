Les Nets ont enfin un nouveau président : très bien, manque plus que des joueurs sur le terrain

Les Nets n’avaient plus de président depuis plusieurs mois. Mais Brooklyn a enfin trouvé le bon. Un certain John Abbamondi débarque dans l’organigramme de la franchise. L’une de ses missions sera notamment d’améliorer l’affluence au Barclays Center.

Côté Nets, la fin de saison chez Mickey n’a pas l’air d’intéresser grand monde. Kevin Durant prépare son meilleur barbecue, Kyrie Irving continue ses études d’astronomie, et les espoirs de réaliser un résultat à Orlando sont assez minces vu les nombreux absents, la récente défaite de 31 pions face aux Pelicans n’ayant pas vraiment rassuré concernant cette reprise. Mais en coulisses, ça bouge. En effet, un nouveau dirigeant vient de débarquer du côté de Brooklyn. La franchise n’avait plus de président depuis novembre dernier et le départ d’un certain Daniel Marc David Levy, mais les Nets viennent de nommer John Abbamondi pour ce poste d’après Sportico.

Petite séance Wikipédia. Abbamondi est un habitué de la ville de New York. Jusqu’au mois de janvier, John legroupesuédoisleplusconnudumondi était vice-président exécutif de la billetterie et des loges à la société Madison Square Garden pour les Knicks et les Rangers (l’équipe de hockey de la ville). Mamma Mia ! Le Barclays Center est vachement plus calme que le MSG et il va essayer de remédier à cela. Ce choix semble avant tout business, pas sûr que l’ami s’occupe du sportif. Espérons simplement qu’il connaisse Kevin Irving et Kyrie Durant. Mais niveau biz, les Nets ont choisi un professionnel. Cet ancien de la Navy a été vice-président du département marketing de la NBA, chargé d’augmenter le profit des 30 franchises de la Ligue. Son objectif sera donc de faire rentrer de la Money, Money, Money. Avec son passé de responsable de la billetterie, Abbamondi devra faire remonter l’affluence du Barclays Center. Les Nets ne possèdent que la 24è affluence de toute la Ligue au niveau de la moyenne de spectateurs par rencontre, avec 16 400 fans par match. Pas assez lorsqu’on parle de New York et d’une équipe qui peut vite viser le titre NBA, mais le duo KD – Kyrie devrait quand même bien aider à l’avenir. Maintenant, faudra quand même voir à quel moment les supporters pourront revenir dans les salles, car ça ne semble pas être pour tout de suite vu la situation liée au COVID.

Allez, on laisse les fans de Brooklyn enregistrer John Abbamondi. Le nom n’est pas trop compliqué à retenir, et on vous laisse ressortir vos pantalons à patte d’eph et regarder pour la 28è fois Grease.

