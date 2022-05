Ne jamais commencer la semaine sans sa dose de highlights, alors on enchaîne sans plus attendre. Deux équipes, un match et cinq petits clips qui filent le sourire au réveil. C’est le NBA Top 5 de la nuit. Vamos !

Draymond Green enrhume salement Spencer Dinwiddie avec une feinte de passe dont il a le secret avant d’aller terminer au dunk. Qu’on aime le joueur ou pas, on ne peut pas nier l’intelligence de jeu du bonhomme.

Le buzzer beater de la nuit est à mettre sur le compte de Luka Doncic. Pas de game-winner, c’était la sirène de la fin du premier quart-temps. Mais à ce moment-là, on pouvait encore penser que c’était le début d’une grande soirée pleine de réussite pour les Mavs…

Oh le coquin ! Déjà coutumier du fait, Stephen Curry remet ça en Finale de Conférence et en étant mené au score. Ça ? Lâcher une bombe puis se retourner immédiatement pour célébrer avec son banc avant même de vérifier que le ballon avait atteint sa cible. L’insolence à l’état pur.

Luka Doncic n’ira probablement jamais au Slam Dunk Contest de sa vie mais il n’a pas de problème de détente. La preuve avec ce dunk dans le trafic qui l’aidera à valider un nouveau match de Playoffs à 40 points.

On retrouve le Slovène pour l’action de la nuit. Problème, il apparaît cette fois de l’autre côté. Andrew Wiggins avait envie d’envoyer du sale et il ne s’en est pas privé en venant baptiser le franchise player du camp d’en face. Les arbitres ont d’abord cru à une faute offensive mais le challenge de Steve Kerr a rétabli la vérité. On tient le dunk de ces Playoffs 2022.

C'est déjà finito, mais pas d'inquiétude. La danse incessante de la NBA reprend ce soir, et on se revoit demain matin avec du highlight tout frais dans notre besace… allez, bon meilleur jour de la semaine à tous !