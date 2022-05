Ce dimanche, à l’occasion du Game 3 de la finale de Conférence Ouest, les Warriors se sont une fois encore imposés face à Dallas. Une victoire à l’extérieur contrôlée de bout en bout, qui vient plomber nos espoirs de suspense dans cet affrontement entre deux équipes aux styles de jeu voisins. L’une pratique bien le small ball, l’autre l’a élevé au rang d’art.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Avec du suspense, c’est toujours mieux. En son sein, ce Game 3 n’a pas reflété la physionomie d’un succès écrasant de la part des Dubs. À partir du 3e quart-temps, l’avance des Californiens a tournoyé autour de la dizaine d’unités, sans pour autant prendre l’allure d’un blowout. Mais plus globalement, à l’image des deux premières rencontres de la série, les Warriors ont éclaboussé cette troisième manche d’une sérénité qui force le respect. En métronome de ce tempo tranquilou-bilou, Stephen Curry a été proprissime avec 31 points à 10/20 au tir dont 5/10 du parking, 5 rebonds et 11 assists. Lui et Andrew Wiggins – 27 points à 11/20 au tir, 11 rebonds et 3 assists – ont été les hommes forts de la rencontre. Sans forcer, ils ont une nouvelle fois éclipsé une performance à 40 points de Luka Doncic, bien trop esseulé pour ne serait-ce qu’espérer de l’emporter. On n’a jamais joué les Playoffs hein, ni vous d’ailleurs, mais on sait désormais ce à quoi ressemblerait notre feuille de match si un coach décidait de nous confier 40 minutes, comme Reggie Bullock cette nuit : 0 point à 0/10 au tir dont 0/7 du parking, et 4 fautes. Mis à part Spencer Dinwiddie (26 points) et Jalen Brunson (20 points) donc, Luka Magic n’a trouvé aucune épaule sur laquelle se reposer. Dès qu’un ballon partait à l’intérieur, vers Dwight Powell et Maxi Kleber, un peu comme dans les films, un vieux monsieur le mettait en garde : « n’y vas pas, sur cette série, aucun ballon n’en est revenu ». Ouai, la raquette des Mavs déconne.

Et maintenant, on fait quoi ? On attend – une ou deux rencontres- que les Warriors valident la quatrième ? C’est l’idée. Dans toute l’histoire de la NBA, aucune équipe n’est jamais revenue d’un 3-0. Il apparaît peu probable que l’escouade de Steve Kerr soit la victime d’un futur record. Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, Draymond Green ou encore Andrew Wiggins, ces gars-là n’ont en aucun cas la tête de ceux qui écrivent l’histoire dans le mauvais sens. A contrario, probablement épuisés par leur upset sur Phoenix, les Mavericks manquent désormais de ressources. Ils prennent un récital dans des secteurs de jeu censés être maitrisés à ce stade de la compète. Un exemple ? Sous le cercle, au rebond, où les Warriors mènent 135 à 88 sur les trois premiers matchs de la série. On sait un garçon comme Kevon Looney expert dans le domaine, mais les Andrew Wiggins et Klay Thompson s’y mettent aussi, montrant que le succès final vient d’une implication collective. C’est le secret de leur groupe : chacun est spécialisé, mais tous exécutent.

Luka. 40 points

11 rebonds pic.twitter.com/28pOp51OkB — NBA France (@NBAFRANCE) May 23, 2022

Pauvre Louka. Esseulé – et malgré les efforts de ses compères de backcourt – le Slovène balançant des perfs à 40 unités dans le vide. Ce qui lui faudra pour inverser la tendance ? Des perfs à 50.