Zach Collins sera agent libre non restrictif cet été : direction le marché de la Free Agency, et fin de l’aventure avec les Blazers ?

Malheureusement abonné à l’infirmerie, Zach Collins n’a pas beaucoup vu le terrain depuis deux ans et on peut légitimement se poser des questions sur son avenir. Un avenir qui devrait se dérouler ailleurs qu’à Portland, les Blazers décidant de lâcher leurs droits sur le jeune intérieur.

Il y a un peu plus de deux semaines, après une énième rechute, Zach Collins s’est sans doute demandé ce qu’il avait fait aux dieux du basket pour mériter tout ça. Pendant ce temps, nous, on se demandait surtout ce que les Blazers allaient faire par rapport à son dossier. La franchise de l’Oregon pouvait en effet lui proposer une qualifying offer à hauteur de sept millions de dollars histoire de transformer Collins en agent libre restrictif, et ainsi conserver la main sur l’avenir de son joueur. Le genre de move qu’on voit habituellement avec les jeunots talentueux. Mais avec une nouvelle opération au pied et donc plusieurs mois d’absence supplémentaires à venir, rien n’était moins sûr. Et désormais, on est fixés. D’après Jason Quick de The Athletic, les Blazers ne comptent pas lui offrir cette qualifying offer. Traduction, Zach Collins sera agent libre non restrictif. Traduction, Zach Collins sera libre comme l’air, et Portland ne pourra pas s’aligner sur des offres potentielles de la concurrence. Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt pour les Blazers de lâcher leurs droits comme ça sur un jeune joueur comme Collins. Visiblement, ils ne voulaient pas le payer sept millions la saison prochaine suite à sa nouvelle blessure, une offre que Zach aurait probablement acceptée pour ensuite devenir agent libre en 2022. Une décision compréhensible pour une franchise déjà pas mal blindée financièrement avec les deux contrats XXL de Damian Lillard et C.J. McCollum.

Du coup, on se demande où se situe l’avenir de Zach Collins, et s’il a véritablement un avenir. D’après les infos de Jason Quick, y’a moyen que Collins obtienne un contrat sur plusieurs années via le marché de la Free Agency, mais sans garantie après la première saison. Forcément, quand on connaît l’historique de blessures du bonhomme, les franchises voudront se backer, tout en se laissant la possibilité de le garder si jamais il parvient à bien revenir sur les terrains. Car faut pas l’oublier, même s’il est abonné à l’infirmerie, Collins n’a que 23 piges et possède un profil intéressant. Son intensité dans les raquettes est contagieuse, c’est un joueur qui peut peser défensivement et même scorer dans un bon soir. C’est toujours pratique d’avoir un mec de 2m11 et 113 kilos à l’intérieur, qui plus est mobile et pas maladroit. Son profil, les Blazers le connaissent par cœur, et on imagine qu’ils ne ferment pas complètement la porte à un retour de Zach dans l’équipe l’année prochaine, d’autant plus que Collins semble vraiment apprécier Portland. Mais ce sera à un petit prix, et le dossier ne sera sûrement pas en haut de la pile qui se trouve sur le bureau du manager général Neil Olshey. Et comme l’indique Jason Quick, les Blazers sont en mode win now, et ils n’ont pas forcément le temps d’attendre le retour de Collins.

Actuellement à Las Vegas pour sa rééducation, Zach Collins va peut-être devoir quitter Portland dans les semaines à venir pour entamer une nouvelle phase de sa carrière. Il est confiant par rapport à ses capacités de bien revenir suite à ses innombrables blessures, on espère pour lui que cette confiance va se traduire dans la réalité.

