On connaît les 20 prospects invités dans la Green Room : spoiler, Cade Cunningham est bel et bien là

Dans quelques jours aura lieu la Draft NBA 2021, qui est de retour au Barclays Center de Brooklyn. Comme lors de chaque année « normale » (donc sans pandémie), ils sont 20 à être invités par la Ligue dans la Green Room, histoire de siéger aux meilleures places face à Adam Silver.

Milwaukee vient d’être titré pour clôturer une saison NBA très particulière. Mais si l’exercice 2020-2021 s’arrête ici, l’actualité autour de la Grande Ligue, elle, continue toujours avec la Draft et la Free Agency qui arrivent à grands pas. Le jeudi 29 juillet, ils seront 60 à être appelés par le commissioner, Adam Silver, sur l’estrade. Mais ils ne seront que 20 dans la salle, en face du podium du Barclays Center, accompagnés de leurs familles et agents. C’est ce qu’on appelle la « Green Room », et si vous y êtes convié, c’est plutôt bon signe. Pour choisir les 20 cracks à inviter, la NBA demande aux 30 franchises de faire leur Top 25 des prospects inscrits qui ont le plus de chance d’être appelés les premiers. De cette façon, la Ligue évite de laisser les 20 pépites assises trop longtemps, et permet à la réalisation de faire quelques belles images de ces diamants bruts avec papa et maman avant de devenir professionnels. Sauf surprise (et il y en a toujours), les 20 joueurs sélectionnés devraient donc être appelés avant les autres. Alors sans plus tarder, voici la liste de la NBA, gentiment donnée par Jonathan Givony d’ESPN :

Green Room Invites:

Cade Cunningham

Jalen Green

Evan Mobley

Jalen Suggs

Jon Kuminga

Scottie Barnes

Davion Mitchell

James Bouknight

Keon Johnson

Franz Wagner

Josh Giddey

Jalen Johnson

Corey Kispert

Moses Moody

Kai Jones

A. Sengun

Cam Thomas

Z. Williams

Chris Duarte

Isaiah Jackson — Jonathan Givony (@DraftExpress) July 20, 2021

À noter qu’Usman Garuba, joueur du Real Madrid, qui devrait aussi faire partie des 20 premiers joueurs à être appelés par Adam Silver, a bien été invité par la NBA, mais a été forcé de décliner, puisqu’il est avec la sélection espagnole pour les Jeux Olympiques. Évidemment, les plus grands noms sont bel et bien là avec Cade Cunningham, le numéro 1 pressenti, mais aussi Jalen Green ou encore Evan Mobley. Pour ceux-là, pas trop d’inquiétudes à avoir mais pour Cam Thomas, Chris Duarte ou Isaiah Jackson, l’attente sera sans doute plus longue. De toute façon, ces invitations, projections, et même mock drafts ne sont que spéculations. On le sait, le soir de la Draft est toujours un moment très particulier, que ce soit pour les joueurs qui réalisent leurs rêves ou les franchises qui passent leurs soirées au téléphone. Tout peut arriver, et cette édition 2021 ne risque pas de déroger à cette règle tellement il y a de franchises qui marchandent leurs picks selon les dernières rumeurs…

Alors, laquelle de ces 20 pépites sortira du Top… 20 ? Quelles franchises vont créer la surprise ? Pour qui le steal ? Pour qui le bust ? Réponse le 29 juillet prochain, dès 2h du matin !

Source texte : ESPN