NBA Review 2019-20 – les Phoenix Suns ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

L’Arizona, ses cactus, son soleil, son désert, et son équipe de basket. Oui oui, Phoenix possède désormais une équipe de basket dans l’élite après plusieurs saisons en G League. Grâce à l’arrivée du coach Monty Williams, d’un meneur nommé Ricky Rubio ainsi que d’autres recrues comme Aron Baynes par exemple, les Suns sont montés d’une division pour intégrer la NBA. En début de saison, ils avaient même créé la surprise en enchaînant les victoires malgré la suspension de Deandre Ayton, avant de brutalement revenir sur terre. Entre défaites et pépins physiques, le soleil n’a malheureusement pas brillé très longtemps, même si on a vu une vraie progression à Phoenix cette année. Au final, Devin Booker et ses copains présentent un bilan de 26 victoires pour 39 défaites, bilan que l’on va analyser en profondeur dans l’Apéro du jour.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.