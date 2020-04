NBA Review 2019-20 : les Denver Nuggets ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Comme un beau Diesel, les Nuggets ont offert une saison tout en progression, petit à petit. Au début, il y avait de la punchline autour de Nikola Jokic, des doutes également. Puis on a vu le monstre fondre comme neige au soleil, retrouver son niveau de MVP, et permettre à Denver de retrouver sa juste place, celle sur le podium de la Conférence Ouest. Les débuts très séduisants de Michael Porter Jr, les progrès de Jamal Murray, le travail du banc et les ajustements de Mike Malone, autant de sujets qui seront abordés dans cette review avant de parler évidemment de la suite. Comment faire pour tenir tête aux monstres de Los Angeles ? Si on en croit la courbe Jokic, ça ne sera qu’une question de temps. Mais il faudra bien plus que ça, évidemment.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.