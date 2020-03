TrashTalk Fantasy League – la review des Suns : y’a un duo pas mauvais à Phoenix, ça vaut pas Shaq et Kobe mais c’est du solide

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Un jour, Deandre Ayton a déclaré que son duo avec Devin Booker pourrait un jour ressembler à celui de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Vous en faites ce que vous voulez de cette décla mais on peut dire que les deux ont plutôt assuré en TTFL cette année, même s’il y en a un qui a eu l’excellente idée de prendre un produit illicite pour ensuite se faire suspendre par la NBA…

# Devin Booker – Moyenne TTFL de la saison : 37,9 points

On commence évidemment par Devin Booker. All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison, l’arrière des Suns a réalisé une nouvelle campagne pleine sur le plan des chiffres, avec notamment une belle progression au niveau de l’efficacité au tir (48,7%, 36% de loin, 91,6% aux lancers contre 46,7%, 32,6% de loin et 86,6% aux lancers la saison précédente). Avec 26 points, 4 rebonds et plus de 6 passes décisives en moyenne, Booker n’a pas chômé et a fait partie des picks solides de la saison NBA en TTFL. Est-ce qu’il a envoyé quelques belles carottes au milieu de ses belles performances habituelles ? Oui, c’est arrivé mais dans l’ensemble, Booker a fait du bon boulot pour les mordus de fantasy.

# Deandre Ayton – Moyenne TTFL de la saison : 35,7 points

Pas loin derrière, on retrouve donc Deandre Ayton. Un intérieur qui tourne à 19 points – 12 rebonds et pas très loin des 2 contres par match à environ 55% au tir, ça fait large le taf en TTFL. Et c’est ce qu’a proposé le jeune pivot des Suns en moyenne cette saison. Du solide là aussi. Ayton ne fait pas encore partie des picks premium mais il pourrait bientôt devenir un choix régulier pour les joueurs TTFL s’il continue à progresser dans ses statistiques. Mais pour cela, encore faudrait-il rester sur les parquets. Parce que bon, 30 matchs joués cette saison sur 65, disons que c’est très limite.

# Kelly Oubre Jr. – Moyenne TTFL de la saison : 26,4 points

Encore un jeunot. Décidément, ils ont vraiment un beau noyau dans l’Arizona. Arrivé fin 2018 à Phoenix et prolongé l’été dernier, Kelly Oubre Jr. avait montré des choses très intéressantes en une demi-saison l’an passé et a confirmé cette année. L’ailier de 24 piges a sorti ses meilleures stats en carrière, tournant à quasiment 19 points de moyenne et plus de 6 rebonds. Malheureusement, il a été coupé dans son élan à cause d’une déchirure du ménisque il y a environ un mois, mais sa production a vraiment été au rendez-vous. Il est devenu une option envisageable pour les joueurs TTFL en manque de solutions.

# Les carottes maison

Deandre Ayton qui rate 25 matchs pour commencer la saison à cause d’une suspension, c’est peut-être ça la plus grosse carotte de l’année. En plus, le pivot a aussi passé un peu de temps à l’infirmerie. Il aurait pu penser aux joueurs TTFL quand même le bougre. Sinon, comme indiqué au-dessus, Devin Booker a eu quelques gros trous d’air durant sa belle saison, avec notamment trois perfs en dessous des 10 points TTFL. Ça pique un peu. En parlant carottes et pour compléter le Big Three, sachez que Kelly Oubre Jr. a également lâché un magnifique -5 face aux Lakers en novembre dernier. Ouch !

