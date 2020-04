Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Y’a pas à chier, ça fait du bien quand un vestiaire est épuré ! Les fans de Boston, qui avaient vécu une saison compliquée l’an dernier, ont nettement mieux dormi cette année. Il faut dire que de nombreux changements ont eu lieu, au sein de l’effectif, comme dans la façon de voir le projet global. Ainsi, entre l’émergence de Jayson Tatum, les progrès de Jaylen Brown, l’impact des jeunes rookies et l’intégration de Kemba Walker, les sourires ont été bien plus nombreux que les larmes ces derniers mois. Lors de cette review, nous aurons donc l’occasion de souligner l’excellent travail réalisé par Brad Stevens et ses hommes, explorer les possibilités pour Danny Ainge cet été, et voir quelles sont les projections réalistes à se faire pour les mois à venir. Enfilez votre meilleur costume vert, direction Boston pour la vidéo dédiée aux Celtics.

