TrashTalk Fantasy League – la review des Celtics : Kemba Walker, ce mec passé de première à quatrième option à Boston

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Recrue star de l’intersaison à Boston, Kemba Walker a quitté Charlotte pour rejoindre une équipe ambitieuse avec un meilleur collectif autour de lui. Le briseur de chevilles a ainsi retrouvé le goût du succès mais ses stats individuelles ont pris un coup, et sa moyenne TTFL également. La preuve, il n’est même pas dans le Top 3 de sa propre équipe.

# Jayson Tatum – Moyenne TTFL de la saison : 33,2 points

Jayson Tatum s’est détaché du groupe pour prendre seul la tête grâce à ses énormes performances de février. Solide sans être énorme pendant la première partie de la saison, il a pris une nouvelle dimension aux alentours du All-Star Weekend, en tournant à 30,7 points, 7,9 rebonds, 3,2 passes, 1,3 contre et 1,2 interception sur le mois, avec des pourcentages très sales (49,4%, 48,1% de loin). Bref, il était chaud comme la braise et est devenu un pick quasiment premium pour les joueurs TTFL. Juste pour info, sur ce fameux mois de février, la moyenne TTFL du bonhomme était d’environ 45 points, une marque assez exceptionnelle qui s’approche des monstres de la discipline comme James Harden ou Giannis Antetokounmpo

# Jaylen Brown – Moyenne TTFL de la saison : 28,6 points

Jaylen Brown a lui sorti une campagne très propre, avec une certaine régularité dans ses performances. Il a lui aussi fait un vrai jump par rapport à la saison dernière, tournant cette année à 20,4 points (49% au tir, 38,1% à 3-points) et 6,4 rebonds. Une belle production donc, et certains joueurs TTFL ont commencé à se tourner vers lui dans les soirées sans véritable option. Ça lui est arrivé de passer deux-trois fois au travers, et il a raté quand même 14 matchs au total, mais dans l’ensemble y’a pas grand-chose à redire.

# Gordon Hayward – Moyenne TTFL de la saison : 28,1 points

Revoilà Gordon Hayward. La saison dernière, il se remettait encore de sa blessure hardcore d’octobre 2017, et la campagne assez chaotique des Celtics ne jouait pas forcément en sa faveur pour revenir sereinement. Mais cette année, l’ancien All-Star a retrouvé un niveau très intéressant avec un temps de jeu plus élevé et une place dans le cinq. Avec 17,3 points, 6,5 rebonds et 4,1 passes décisives, le tout à des pourcentages en 50-40-85, Hayward a lâché une belle production et c’était cool de le revoir à l’aise sur les parquets, lui qui a joué un rôle important dans la belle saison de Boston. Seul bémol, il est encore passé par la case infirmerie avec notamment cette fracture de la main en début de saison. Au total, il a raté une vingtaine de matchs.

# Les carottes maison

Si vous vous demandez quelle est la moyenne de Kemba Walker sur la saison, sachez qu’elle est de 28 tout pile. Donc bon, ça se joue à un poil de cul avec Hayward et Brown, mais le fait qu’il soit désormais en dehors du Top 3 de sa propre équipe symbolise bien son changement de situation par rapport à Charlotte les années précédentes. Sa « faible » moyenne TTFL est aussi le résultat d’une baisse importante de sa production à partir de février, où il a vu ses stats individuelles chuter et où il a raté plusieurs matchs à cause d’un genou capricieux qui a notamment dû être drainé. Durant cette période, ce n’était clairement pas le moment pour le prendre. Et comme ça peut parfois arriver avec Kemba, on a eu droit à quelques carottes assez épiques. Par exemple, un magnifique… 1 pour commencer la saison, ou encore un 3 avant Noël. Kemba en leader ? C’était top cette année. En TTFL ? Un peu moins.

Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même par ces temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, histoire de sourire… malgré tout.