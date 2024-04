Petite nuit en nombre de matchs, mais pas en intensité. Cinq rencontres dont au moins quatre pourraient accoucher d’un bon moment de basket, alors à vos programmes !

Le programme de la nuit :

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Kings

1h30 : Mavs – Hawks

2h : Rockets – Warriors

4h : Clippers – Nuggets

Le match à ne pas rater :

Le Heat est 6è à l’Est avec 42 victoires et 34 défaites. Les Sixers sont 8è avec 41 victoires et 35 défaites. En cas de victoire de Philly les deux franchises seront plus que jamais à la lutte pour cette sixième place, et si le Heat s’impose il fera un break très intéressant sur sa victime du soir. Rajoutez à ça le retour de Joel Embiid, qui fera face qui plus est à Bam Adebayo, et vous obtenez un classique de l’Est dès 1h30 du matin. Allez, pop-corn !

Mais aussi …

les Knicks voudront oublier face aux Kings le désarroi du à la terrible annonce de la journée.

Les Mavs “pourraient” n’avoir aucun mal à se défaire des Hawks, ne pariez donc surtout pas sur les Mavs.

Il y a dix jours ce Warriors – Rockets sentait très bon, aujourd’hui il pue un peu, mais on va regarder quand même.

Clippers – Nuggets, bien le genre de série qu’on pourrait retrouver en demi-finale de conf.

Celtics – Blue Coats et Kings – Warriors, attention on parle de G League, des premières demi-finales de conf.

Les Français sur les parquets NBA