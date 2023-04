C’est le dernier trophée NBA à ne pas encore avoir rejoint son propriétaire en 2023. Le trophée de MVP, l’ancien Maurice Podoloff Trophy tout fraichement renommé Michael Jordan Trophy. Sobre. Qui de Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic repartira avec le pompon ? Pour le savoir… rendez-vous mardi aux alentours de 1h !

Trois hommes pour un trophée, trois hommes pour une consécration même si deux des trois ont déjà connu (deux fois !) cet honneur. Giannis Antetokounmpo est le MVP 2019 et 2020, Nikola Jokic a raflé la mise en 2021 et 2022, et Joel Embiid a bien souvent été dans le plus proche périmètre au moment du choix. La bonne cette saison pour le pivot des Sixers ? C’est ce que les bookmakers avancent, c’est ce que les stats avancent également mais attention, les votants sont des humains et l’affect existe. Tiens, petit point affect stats histoire de vous faire à l’idée vous aussi :

Nikola Jokic : 24,5 points à 63,2% au tir dont 38,3% du parking et 82,2% aux lancers, 11,8 rebonds, 9,8 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33,7 minutes et 67 matchs. Aime le pâté, les courses de chevaux, la liqueur de poire et les marcels sur la plage.

Joel Embiid : 33,1 points à 54,8% au tir dont 33% du parking et 85,7% aux lancers, 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1 steal et 1,7 contre en 34,6 minutes et 66 matchs. Aime provoquer des fautes, perdre en Playoffs, se balader sur les Champs Elysées et aller à la préfecture tous les mois.

Giannis Antetokounmpo : 31,1 points à 55,3% au tir dont 27,5% du parking et 67,5% aux lancers, 11,8 rebonds, 5,7 passes, 0,8 steal et 0,8 contre en 32,1 minutes et 63 matchs. Aime l'athlétisme et l'année 2021, est très famille. N'aime pas les lancers-francs en Playoffs, n'aime pas le Heat.

Trois lignes de stats absolument dantesques, le premier en triple-double de moyenne ou presque et qui a terminé meilleur bilan à l’Ouest, le second meilleur scoreur de la Ligue et aussi intraitable en défense qu’inarrêtable en attaque, le dernier un peu de tout ça à la fois et au passage meilleur bilan de NBA avec les Bucks bien que saucissonné en Playoffs par le Heat.

Les votes sont clos depuis des semaines donc les perfs récentes des uns et des autres n’ont pas vocation à peser dans la balance. Et vous, votre balance elle dit quoi ? Dans tous les cas mardi sonnera le glas de la batterie de récompenses de fin de saison et on pourra glisser à 200% dans la suite de ces Playoffs !