Austin Ainge rejoint son père Danny Ainge à la tête du Jazz

Austin Ainge, fils de Danny Ainge, rejoint le Utah Jazz pour en devenir le président des opérations basket. Il quitte donc le front office des Boston Celtics dont il a fait partie ces 14 dernières années. On dirait presque que ce parcours nous rappelle quelque chose.

Puisque les chiens ne font pas des chats, Danny Ainge vient de rapatrier son fils Austin Ainge avec lui dans l’Utah, afin qu’il devienne le nouveau président des opérations basket du Jazz. L’avenir de Lauri Markkanen et compagnie devient donc une affaire de famille.

Assez marrant de constater qu’avant de rejoindre papa à Utah, Austin était… à Boston, avec… papa. Danny Ainge a quitté les C’s en 2021 pendant que son fils y est resté, certainement le temps de lui aménager une petite chambre bien douillette.

The Utah Jazz are hiring Boston Celtics assistant general manager Austin Ainge as the franchise’s president of basketball operations, sources tell me and @TimBontemps. Ainge has spent the past 14 years working in Boston’s front office, including the last six in his current role. pic.twitter.com/OE0hG7R2qa

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2025

Certaines mauvaises langues parleront de népotisme, comme si ça existait en NBA… nan mais n’importe quoi ! Ce serait quoi la suite ? Un frère grec qui fait plus office de Cheerleader que de role player ? Un fils royal qui pourrait gratter 15 minutes de temps de jeu par match pour sa deuxième saison en étant un pick 55 de Draft ? Vous voyez, c’est impossible !

On rigole on rigole, mais n’empêche qu’il y a quand même une intersaison à gérer, et pas des moindres. Utah sera la neuvième équipe avec le plus de place dans sa masse salariale cet été, un énorme avantage dans une free agency que Shams annonce comme all-time.

Souvenez-vous que Danny Ainge s’est retrouvé sans le savoir dans un petit deal pas très connu qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers, et qu’il a apparemment assez mal pris de s’être fait avoir comme ça. Quand le Jazz va récupérer Kevin Durant ET Giannis Antetokounmpo cet été, faudra pas voir flou, eh ouais, faut pas l’énerver tonton Danny.

Affaire 100% Ainge à Utah ? Austin Ainge vient d’être nommé président des opérations basket au Jazz.

Sauf erreur de ma part, le fils de Danny s’appelle Austin et a passé ses 15 dernières années à Boston (duh), en étant assistant GM pas loin de papa et d’un certain Brad Stevens.

