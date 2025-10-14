Cinq matchs seulement hier soir pour l’une des dernières nuits de pré-saison avant le grand départ de la régulière mardi soir prochain. Il y avait de la superstar sur les parquets, il y avait des Français, et il y avait même de la superstar française.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Heat : 119-118

Pacers – Spurs : 108-124

Knicks – Wizards : 103-120

Wolves – Guangzhou : 134-74

Jazz – Mavs : 101-114

Le top départ de la saison régulière se rapproche dangereusement – on utilise ce terme pour notre santé – et les 30 franchises NBA font leurs derniers réglages. Hier soir on avait le droit à cinq rencontres, enfin quatre et demi si on compte le +60 infligé par les Wolves à l’équipe chinoise de Guangzhou. Les stars de Minnesota étaient pourtant absentes mais Joan Beringer (10 points et 10 rebonds), Leonard Miller, Terrence Shannon Jr. et surtout Rob Dillingham (27 points et 9 passes) ont assuré. Juste pour le plaisir, le banc des Wolves en mode Kamoulox : Rocco Zikasky, Jules Bernard, Johnny Juzang, Enrique Freeman et Zyon Pullin.

Autre match bien chelou, les Hawks ont battu le Heat avec une équipe composée non pas de Faucons mais plutôt de Pigeons. Aucun titulaire sur le terrain, Jacob Toppin en franchis player mais pourtant une victoire contre le Heat et ses joueurs majeurs. Bam Adebayo s’est blessé durant le match et a terminé sa pré-saison, mais en même temps si c’est pour voir Charles Bassey prendre 17 rebonds à quoi bon.

A New York les Wizards se sont imposés face aux Knicks, sans Alex Sarr ni Bilal Coulibaly, restés à l’hôtel faire un (Adil) rami, alors que côté NYC trois Français ont pris part au match. Guerschon Yabusele (11 points) et Pacôme Dadiet (8 points) étaient titulaires, Mohamed Diawara a ajouté 5 points en sortie de banc. A noter que le meilleur marqueur de Washington sur ce match s’appelle Marvin Bagley III, vraiment, vivement le début de saison.

Victoire également de Dallas face au Jazz, avec un Anthony Davis dominateur (25 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 contres et 2 steals) et un Cooper Flagg qui devrait donc débuter la saison comme… meneur titulaire du fait de la blessure de D’Angelo Russell. 3/13 au tir et 1 passe pour lui cette nuit, c’est pas encore Chris Paul mais ça va venir.

Cooper Flagg hier soir.

Enfin, et on sait que vous l’attendez tous, voici les stats et les images du match de Victor Wembanayama, première masterclass de la saison, en mode échauffement. 27 points à /13 au tir dont 2/3 du parking, 7/7 aux lancers, 11 rebonds, 4 passes, 3 steals et 1 contre, chiffres auxquels on peut ajouter les très bonnes entrées de Luke Kornet, Keldon Johnson et Dylan Harper, todo va bene pour les Texans.

Wemby continue son préchauffage.

27 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre en 25 minutes.

Y’a de tout, c’est un jeu vidéo.

Voilà pour ce petit débrief matinal, de rien, et ce soir on matera discrètement les débuts potentiels de… Luka Doncic avec les Lakers. Uniquement pour savoir s’il est trop gros ou trop maigre, on est quand même là – aussi – pour les gossips.

