La pré-saison NBA sert principalement à deux choses. Pour les 30 franchises NBA ? Procéder à toutes sortes de test avec leurs rosters respectifs. Pour nous ? Pioncer, clairement, ne mentons plus. Et au réveil ce matin, à 6h30 après une bonne grasse matinée, on a donc découvert que Cooper Flagg avait joué… meneur. Pourquoi pas.

N°1 de la Draft 2025 à sa sortie de Duke et d’une saisons universitaire de cannibale, Cooper Flagg a débarqué à Dallas dans une franchise en deuil depuis février et le départ surprise de Luka Doncic. Positif, il y a tout à faire avec les Mavs. Point négatif, le garçon a une tonne de pression sur les épaules, et pour lui en rajouter un peu, le coach des Mavs Jason Kidd a donc décidé de l’envoyer au feu… comme meneur cette nuit face au Jazz.

Avec son profil de poste 3, Cooper Flagg rappelle un peu le jeune Simmons, avec moins de défense mais avec un dribble et un tir. Et avec des genoux et un dos aussi.

Les stats ne furent clairement pas au rendez-vous avec un petit 11 points et 1 passe à 3/13, mais avec Klay Thompson en 2 et un frontcourt de costaud (hier Lively, Washington et Gafford) les Mavs se posent déjà comme l’un des starting five les plus athlétiques de la Ligue.

Cooper Flagg hier soir.

Il a été annoncé… meneur titulaire ! pic.twitter.com/rRphy8P06v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 14, 2025

Avec le retour au jeu de D’Angelo Russell la question va désormais se poser quant à la composition du cinq de départ des Mavericks. Remettre Cooper Flagg à l’aile semble la solution la plus en adéquation avec les skills de chacun, le foutre poste 1 avec D-Lo en sortie de banc relève plutôt du pari pour l’avenir. Nous voici en tout cas en présence d’un gamin qui peut donc jouers 4 postes en NBA alors qu’il n’y a encore jamais foutu un vrai pied. Excitant ça.