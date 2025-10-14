Les trois frères Antetokounmpo réunis chez les Bucks !

Certains ont pris la nouvelle à la rigolade, on va y revenir, mais retenons le caractère historique de la news : trois frères évoluent désormais dans la même franchise, une première dans l’histoire de la NBA !

Il y avait les frères Holiday, bien installés depuis quelques saisons et qui se sont même tous croisés le temps d’un soir, il doit y avoir les frères Plumlee mais flemme de chercher. Mais là, les frères Antetokounmpo frappent très fort puisque Giannis, Thanasis et Alex font désormais tous partie du roster des Milwaukee Bucks !

Et de 3 ! Trois Antetokounmpo dans la même équipe, Alex et Thanasis rejoignent Giannis à Milwaukee ! https://t.co/R6WxGdi34G

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025



On ne présente plus Giannis, double MVP en 2019 et 2020, DPOY en 2020, champion NBA et MVP des Finales en 2021, entre autres dingueries. Pour ses frères ? Plus compliqué. Thanasis est le coupeur de citrons officiel des Bucks depuis cinq saisons, les gars sympas disent de lui qu’il est un role player parfois utile et ceux qui regardent les matchs préfèrent dire qu’il est littéralement éclaté au sol. Alex ? Un passage en G League, d’autres en Grèce et en Espagne mais rien de transcendant non plus. Un peu moins que Kostas finalement, le quatrième frangin qui s’est déjà montré un peu en NBA avec les Lakers et actuellement en Grèce du côté de l’Olympiakos. Et forcément, d’ailleurs, on se demande si les Bucks ne vont pas nous faire une Julien Lepers, à savoir un merveilleux quatre à la suite…

Kostas à la porte du GM des Bucks

pic.twitter.com/w4cCV8hnFg https://t.co/R6WxGdiAUe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025



Alex Antetokounmpo ayant signé un two-way contract, on le verra davantage avec le Wisconson Herd en G League, mais à n’en pas douter il faudra surveiller les deux bros ensemble sur le banc quand leur grand frère enverra des grands 32/18/14 en 29 minutes. Quelle famille, vraiment.