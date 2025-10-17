C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Après deux finales de Conférence consécutives, les Wolves veulent passer un cap. A deux griffes de dire qu’ils veulent sortir les crocs.

Face à Dallas en 2024 ou au Thunder en 2025, il en a manqué sous leur semelle. Cette saison ? On y retourne, avec quasiment le même roster et un jeune freak français en plus (Joan Beringer). Anthony Edwards est officiellement devenu l’un des meilleurs joueurs de toute la Ligue et il devra l’être d’octobre à juin, Julius Randle version Wolves c’est pas mal du tout, et tout autour d’eux une bande de two-way players salement sous-coté a envie d’en découdre pour passer un step au printemps. On ne va pas deux années de suite en finale de conf par hasard, alors ouvrez bien grand les yeux, car les Wolves sont peut-être bien l’équipe la plus à même de contester la mainmise du Thunder à l’Ouest…