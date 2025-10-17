Combien gagnent les joueurs des Minnesota Timberwolves pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Minnesota Timberwolves. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Minnesota Timberwolves présentent une masse salariale totale de 204 084 045 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Anthony Edwards. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Minnesota Timberwolves pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 204 084 045 dollars

204 084 045 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 82 732 633 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 82 732 633 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 8 139 045 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 8 139 045 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 3 839 955 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 3 839 955 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Anthony Edwards (45 550 512 dollars)

Anthony Edwards (45 550 512 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Minnesota Timberwolves

Données en date du 05/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Minnesota Timberwolves

Avec une masse salariale de 204,0M, les Timberwolves sont déjà au-dessus du premier apron et frôlent le second (3,8M en dessous). Le trio Edwards, Gobert et Randle concentre plus de 110M, fixant le plafond de l’effectif. Les prolongations de McDaniels et Reid ajoutent une charge importante mais assurent une continuité compétitive. L’équilibre est fragile : chaque ajustement sera conditionné par le respect du second apron, qui limite fortement les trades et les exceptions. Minnesota devra donc miser sur le développement de ses jeunes contrats (Dillingham, Beringer, Shannon Jr.) et sur la santé de ses vétérans (Conley, Ingles) pour justifier une masse salariale d’équipe prétendante. La fenêtre est claire : maximiser Edwards maintenant, même si la flexibilité future est quasi inexistante.

Rappel sur les types de contrats NBA

