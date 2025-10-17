Salaires des Minnesota Timberwolves pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 17 oct. 2025 à 12:13 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des Minnesota Timberwolves pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Minnesota Timberwolves. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Minnesota Timberwolves présentent une masse salariale totale de 204 084 045 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Anthony Edwards. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des Minnesota Timberwolves pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 204 084 045 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 82 732 633 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 8 139 045 dollars au-dessus du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 3 839 955 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Anthony Edwards (45 550 512 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des Minnesota Timberwolves
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|2030-31
|Anthony Edwards
|SG
|24
|$45,550,512
|$48,924,624
|$52,298,736
|$55,672,848
|UFA
|Rudy Gobert
|C
|33
|$35,000,000
|$36,500,000
|$38,000,000 (PO)
|UFA
|Julius Randle
|PF
|31
|$30,864,198
|$33,333,334
|$35,802,468 (PO)
|UFA
|Jaden McDaniels
|PF
|25
|$24,393,103
|$26,200,000
|$28,006,898
|$29,813,790
|UFA
|Naz Reid
|C
|26
|$21,551,724
|$23,275,862
|$25,000,000
|$26,724,138
|$28,448,276 (PO)
|UFA
|Donte DiVincenzo
|SG
|29
|$11,990,000
|$12,535,000
|UFA
|Mike Conley
|PG
|38
|$10,774,038
|UFA
|Rob Dillingham
|PG
|21
|$6,576,120
|$6,889,320 (TO)
|$8,763,216 (TO)
|RFA
|Joan Beringer
|C
|19
|$4,201,080
|$4,411,200
|$4,621,200 (TO)
|$7,098,163 (TO)
|RFA
|Joe Ingles
|SF
|38
|$3,634,153
|UFA
|Terrence Shannon Jr.
|SG
|25
|$2,674,080
|$2,801,640 (TO)
|$5,054,159 (TO)
|RFA
|Nah’Shon Hyland
|PG
|25
|$2,461,463
|UFA
|Leonard Miller
|SF
|22
|$2,221,677
|$2,406,205 (TO)
|UFA
|Jaylen Clark
|SG
|24
|$2,191,897
|RFA
|Enrique Freeman
|PF
|25
|Two-Way
|RFA
|Tristen Newton
|PG
|24
|Two-Way
|RFA
|Rocco Zikarsky
|C
|19
|Two-Way
|Two-Way
|RFA
|Alize Johnson
|PF
|29
|$0
|UFA
|Johnny Juzang
|SG
|24
|$0
|UFA
|Jules Bernard
|SG
|26
|$0
|RFA
|Zyon Pullin
|PG
|24
|$0
|RFA
Données en date du 05/10/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux Minnesota Timberwolves
Avec une masse salariale de 204,0M, les Timberwolves sont déjà au-dessus du premier apron et frôlent le second (3,8M en dessous). Le trio Edwards, Gobert et Randle concentre plus de 110M, fixant le plafond de l’effectif. Les prolongations de McDaniels et Reid ajoutent une charge importante mais assurent une continuité compétitive. L’équilibre est fragile : chaque ajustement sera conditionné par le respect du second apron, qui limite fortement les trades et les exceptions. Minnesota devra donc miser sur le développement de ses jeunes contrats (Dillingham, Beringer, Shannon Jr.) et sur la santé de ses vétérans (Conley, Ingles) pour justifier une masse salariale d’équipe prétendante. La fenêtre est claire : maximiser Edwards maintenant, même si la flexibilité future est quasi inexistante.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League