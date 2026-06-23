Profil Draft NBA 2026 – Yaxel Lendeborg : le joueur polyvalent par excellence

Si la polyvalence était un prospect de cette Draft 2026, elle serait Yaxel Lendeborg. Champion 2026 de NCAA avec Michigan, l’intérieur de 23 ans est sans doute l’un des joueurs les plus intrigants de la cuvée actuelle. Un profil capable de tout faire, qui sent bien le jeu, mais qui n’a pas encore prouvé qu’il pouvait tirer son épingle du jeu dans des formes plus libres de basket. Par ici la présentation !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 23 ans Poste : Ailier-fort/pivot Équipe : Michigan Taille : 2m06 Poids : 109 kg Envergure : 2m24 Statistiques 2025-26 : 15,1 points (51,5 % au tir, 37,2 % à trois points, 82,4 % aux lancers), 6,8 rebonds, 3,2 passes, 1,1 interception, 1,2 contre et 1,1 ballon perdu de moyenne. Distinctions : Champion NCAA 2026 Big Ten Player of the Year All-Big Ten team All-American first team Midwest Region MVP (March Madness 2026) Comparaison NBA : OG Anunoby, c’est plutôt pas mal hein. Prévision TrashTalk : 12 e position chez le Thunder



Son parcours

Vous savez, quand on est fort au basketball (ou dans n’importe quel autre discipline), le talent est forcément une donnée importante. Le travail l’est sans doute encore plus. Avoir des parents qui font du basket à haut niveau est ce que l’on peut appeler un petit « coup de pouce » de la vie pour parvenir au meilleur niveau.

Yaxel Lendeborg, né à Puerto Rico de parents qui ont dominé le basket en République Dominicaine (d’où son engagement pour la sélection de Karl-Anthony Towns), n’a pourtant pas immédiatement choisi de suivre les pas de papa et maman. Principalement car la famille a beaucoup voyagé, d’abord dans l’Ohio, puis dans le New Jersey, où Lendeborg s’est enfin laissé tenter par la pratique du basketball, à la Pennsauken High School.

Pour une courte durée, car les notes du jeune homme ne sont pas bonnes et qu’il est coupé au milieu de la première saison pour cette raison. Il restera sans équipe pour les deux saisons suivantes, avant de trouver une opportunité de jouer en s’engager dans un second établissement qui lui a permis d’augmenter ses moyennes scolaires tout en lui laissant la possibilité de jouer avec Pennsauken. Ce qu’il fera avec brio, signant dix victoires et une seule défaite sur les onze dernières rencontres de son équipe.

De quoi taper dans l’oeil d’une fac. Arizona Western, où il commence sa carrière universitaire avec une saison coupée par le COVID-19. Les deux suivantes sont plus que satisfaisantes, et il compile rapidement de multiples récompenses individuelles. Initialement inscrit à la Draft 2025 en tant que junior, il se retire et choisit de faire sa dernière année à Michigan. Avec le succès que l’on connaît : champion NCAA 2026 et joueur majeur de l’équipe de Dusty May, ça en jette.

Ses points forts

Polyvalence énorme

Responsabilités

Envergure

Sens du jeu défensif

Profil très recherché en NBA

Expérience (quasiment 24 ans), polyvalence : voilà un joueur prêt dans sa tête à affronter la NBA. Avec Yaxel Lendeborg, on parle d’un profil qui peut tout faire sur un terrain, en témoigne ses moyennes plus que solides pour un intérieur en NCAA, notamment au shooting de loin. Il possède de multiples qualités : sa vision du jeu le rend particulièrement utile loin du ballon, mais il peut aussi faire preuve d’agressivité balle en main.

En gros, l’équipe qui va le récupérer s’offre les services d’un jeune certes âgé par rapport aux attendus des meilleurs prospects d’une Draft, mais qui peut remplir n’importe quel rôle sur un terrain et contribuer significativement au jeu. Sa précision aux lancers le rend également dangereux, tandis qu’il sait aussi laisser les autres jouer. Un grand capable de tirer de loin et de punir l’adversaire sur une extra-passe. Le genre de gars qu’on est obligé de respecter pour ne pas s’en prendre plein la ganache. Pick and roll en tant que preneur ou poseur d’écran, peu importe.

En termes de responsabilités, un simple exemple suffit : Michigan vs. Alabama, où Lendeborg a pris personnellement le jeu pour lui et assuré comme un roi. 23 points, 12 rebonds, 7 passes, 8/12 au tir. Injouable, trop fort dans tous les domaines.

Défensivement, on parle d’un joueur capable d’être présent au rebond non pas par sa taille mais par son sens du jeu, son positionnement. Sa relative « petite » taille pour un intérieur est aussi un avantage pour initier rapidement la montée de balle. Le fait qu’il ait commencé le basket très tard (réellement en terminale) rend ses instincts plus qu’intéressants et surtout encore relativement améliorables.

Sa grosse envergure (2,24m) le rend particulièrement embêtant pour n’importe quel attaquant, puisqu’il peut couvrir une surface importante. Il faudra d’ailleurs qu’il s’en serve pour ne pas être mis à l’amende par son déplacement latéral, l’une de ses faiblesses. Couplé à sa taille, ses mensurations globales peuvent lui permettre de défendre sur presque n’importe quel poste sans prendre de tempête. Comme défenseur off-ball, il sait aussi bien se positionner pour aider en cas de pépin. Le pote parfait quoi, qui va intéresser énormément pour toute sa polyvalence.

Ses points faibles

Déplacement

Prospect déjà âgé

Joueur de « système » ?

La relative faible expérience basket de Lendeborg est certes une qualité, mais les observateurs ont jusqu’ici montré une certaine défiance vis-à-vis de sa capacité à exécuter le jeu par lui-même. Dans le cadre que Dusty May et Michigan lui ont offert, il a excellé et ce n’est plus un point de débat. Pour la NBA, sera t-il assez tranchant afin de prendre des décisions rapides dans des formes de jeu très libres ? C’est une vraie question, qui n’enlève rien à ses excellents instincts.

Son âge est aussi un potentiel frein pour les franchises, qui voient probablement en lui un prospect mine de rien proche de son apex en termes de basket. Certes, sa jeunesse est une force et il reste encore du boulot de développement à faire, mais l’essentiel du joueur est déjà visible.

Gaucher, Lendeborg est un joueur qui n’est pas vraiment fan de sa main droite. Un défaut qui le rend parfois prévisible et qui sera vraiment pénalisant en NBA. Tout comme sa capacité à varier ses finitions, à vraiment être capable de battre son défenseur dans un duel direct. Un point d’inquiétude qui n’existe plus vraiment lorsqu’il exécute du jeu à deux, du jeu encadré, puisque sa polyvalence le rend dangereux collectivement.

Dernier point faible : ses déplacements. S’il s’est illustré au rebond, c’est avant tout en se servant de sa belle lecture défensive. Limité dans le jump à proprement parler, il est aussi en difficulté dans le déplacement latéral, ce qui va pour l’instant limiter ses possibilités de switch sur les profils plus petits et rapides.

Projection NBA

Un profil intrigant, surtout très polyvalent, capable d’exécuter dans un cadre plutôt large mais encore mal délimité du fait de ses limites physiques. La NBA représente le plus gros test de sa vie, il peut tout à fait terminer titulaire indiscutable d’une équipe championne comme joueur capable d’apporter ponctuellement dans un contexte tactique spécifique. Yaxel Lendeborg est en tout cas l’un des profils les plus « versatile » de la cuvée, et saura probablement satisfaire l’équipe qui le sélectionnera.