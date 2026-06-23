NBA Draft 2026 : quelles sont les dernières tendances des mocks draft américaines ?

Plus que quelques heures avant la Draft NBA 2026 (qui sera commentée en live sur la chaîne Twitch de TrashTalk), le moment donc de se poser une dernière fois sur les mocks drafts des médias américains, histoire de déceler les dernières tendances !

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

Le top 4

Si les noms le composant n’ont jamais fait trop de doutes, l’ordre dans lequel AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer et Caleb Wilson vont être sélectionnés a lui été sujet à débat ces derniers jours.

AJ Dybantsa finalement pas si sûr d’être premier, Darryn Peterson qui ne workout que pour les Wizards, le Jazz tenté par Cam Boozer, en plus de la filiation logique puisque son père, Carlos Boozer, fait partie du front office de Danny Ainge. Beaucoup de questions !

Mais au vu des récents développements côté Peterson (a rencontré le Jazz ce week-end) le consensus va plutôt vers une sélection de Dybantsa en premier, suivi de Darryn Peterson, Boozer en 3 et enfin Wilson chez les Bulls avec le quatrième choix.

Les choix 5 à 9, la pluie de guards

Adorateurs de pied de pivot et autres footworks au poste, passez votre chemin. Les 5 choix suivant le top 4 seront sans doute le terrain de jeu de 5 guards tous plus intriguants les uns que les autres. (Keaton Wagler, Mikel Brown Jr., Darius Acuff Jr., Kingston Flemings, Brayden Burries)

Nate Ament (ailier) et Aday Mara (intérieur) sont peut-être les seuls à pouvoir jouer les trouble-fête dans ce groupe d’extérieur comme l’annoncent ESPN et CBS.

The Ringer est en mode hot-take en voyant les Hawks sélectionner Yaxel Lendeborg (intérieur) en 8 mais ça parait hautement improbable.

La question Bucks

Le reste de ces picks de lotteries est en revanche beaucoup plus incertains, et encore plus depuis ce matin.

Les Bucks possédaient déjà le 10ème choix mais ont en plus de ça récupéré le pick 13 du Heat dans le trade de Giannis Antetokounmpo jetant un nouveau vent d’incertitudes sur les picks 10 à 14.

La plupart des observateurs voient Nate Ament et son profil de diamant à polir débarquer dans le Wisconsin à la 10ème place. Les Warriors seraient plutôt chauds sur un intérieur (Aday Mara, Yaxel Lendeborg ou Hannes Steinbach). Le Thunder est bouillant sur le profil de Morez Johnson Jr., mais pourrait pivoter selon les occasions disponibles.

Retour à Milwaukee avec le 13ème choix, ESPN et Bleacher Report les voient sélectionner un autre ailier en la personne de Karim Lopez, NBADraft.net imagine plutôt Jon Horst tenter le coup Cameron Carr sur les lignes arrières. CBS et The Ringer eux, n’ont pas encore mis leurs mock drafts à jour depuis le trade.

Plus que quelques heures avant d’entendre Adam Silver appeler un à un les prospects dont on vient de parler. Va aussi falloir rester attentif aux potentiels trades parce que tout peut aller très vite. Une belle nuit de divertissement nous attend !

LES LIENS VERS LES MOCKS