Micah Nori, nouveau coach des Portland Trail Blazers

Voilà des années que le nom de Micah Nori revient dans les rumeurs de nouveau coach NBA et cette fois, enfin, l’assistant de Chris Finch a son poste sur un banc, celui des Portland Trail Blazers.

Depuis quelques semaines, les Portland Trail Blazers et leur nouveau propriétaire Tom Dundon sont la cible de nombreuses blagues liées à la supposée avarice de ce dernier. Tiago Splitter, très bon coach intérimaire serait parti du côté de Chicago car il n’avait pas d’offre salariale convenable pour conserver le poste.

Mais le patron est bien retombé sur ses pattes en convaincant Micah Nori, assistant coach depuis 2009 (dans l’ordre aux Raptors, aux Kings, aux Nuggets, aux Pistons et aux Wolves), très respecté au sein de la Grande Ligue. C’est Shams Charania qui a annoncé sa nomination.

Première expérience en tant que head coach pour Micah Nori, mais assistant de longue date en NBA (depuis 2009).

Il était très apprécié chez les Wolves et a montré de belles choses quand il fallait ponctuellement remplacer Chris Finch.

Bonne acquisition pour Portland ! https://t.co/LZGrPJ52WZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Le même journaliste d’ESPN qui annonçait il y a une semaine, que Micah Nori était finaliste pour ce poste aux Blazers face à Tyler Lashbrook, assistant des Boston Celtics. Il a donc été le plus convaincant.

Pour le moment, le salaire du nouveau coach n’a pas fuité, mais les fans de la franchise peuvent être un mimimum rassurés. C’est un joli C.V. qui vient d’être engagé.