Le Cahier de Jeux TrashTalk 2026 est disponible !

Cahier de jeux TrashTalk, acte II ! Pour la deuxième année consécutive, TrashTalk vous propose d’accompagner votre été avec son Cahier de Jeux fait maison. Disponible dans toutes les bonnes librairies, le Cahier de Jeux TrashTalk vous permet d’apprendre, de réviser vos connaissances NBA, de tester votre QI basket, de résoudre des énigmes et même de tester vos talents en Arts Plastiques !

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C’était une première en 2025, c’est désormais une habitude en 2026. Les grandes vacances et l’été riment avec Cahier de Jeux TrashTalk, a.k.a ton nouveau playbook préféré. Et on ne dit pas ça que pour la rime en é. Ici, certes, pas de systèmes à la Spoelstra, mais des jeux, plus de 70 pour être précis, répartis entre 6 matières. Oui, comme à l’époque des sacro-saints cahiers de vacances de notre enfance. Français, Maths, Histoire, Géographie, Culture Générale et Arts Plastiques. De quoi revenir plus fort au collège à la rentrée prochaine ! Ou plutôt, de quoi passer un été à la cool, entre deux canicules, à parcourir ces 64 pages de jeux. Au programme, des QCM, des mots fléchés, des éléments à relier, des textes à trous et même des tableaux à remplir ! Vous en voulez encore ? Des quiz, des MVP croisés, des commentaires à trous, des jeux des sept différences, des vrai ou faux, des qui est qui et des labyrinthes ! Le tout avec les stars actuelles, mais aussi les idoles du passé. De Jordan à Ja, de LeBron et Stef à Victor Wembanyama, tout le monde est là. Et même, voire surtout, les mascottes !

⭐️ LE CAHIER DE JEUX TRASHTALK EST DE RETOUR !! ⭐️

Le playbook préféré de ton playbook préféré !! 😍

+ de 70 jeux dans 1 seul et même cahier pour tester votre QI basket !!

C’est le compagnon indispensable de ces vacances 2026, à emmener avec vous dans les transports, à la… pic.twitter.com/E8ZOnGTm2e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Issu des deux cerveaux lunaires de Bastien et Simon pour ne pas les nommer, ce Cahier de Jeux vous permettra de vous détendre entre deux trains, de réfléchir entre deux coups de soleil, de vous divertir entre deux sessions au playground (attention à la chaleur toutefois, n’oubliez pas de vous mouiller la nuque ou au moins de vous hydrater). En collaboration avec nos amis de Hugo Sport, cette deuxième édition du Cahier de Jeux TrashTalk est allé encore plus loin dans le délire, le fun, mais aussi les énigmes et autres casse-tête. Cependant, tous les jeux ne nécessitent pas forcément d’être un (H)expert en NBA. Des petits macarons vous indiquent ainsi le niveau de connaissances NBA requis (de 1 à 3 ballons). Il faudra aussi faire preuve de logique, de bon sens, de culture et parfois même de faire un peu appel à la chance ou ce que l’on appelle parfois le bon vieux pifomètre. À moins que vous ne connaissiez les seconds prénoms les plus farfelus des vedettes de la NBA, on ne sait jamais !!

À faire seul ou entre amis, en famille, avec ses coéquipiers ou ses aînés, le cahier d’activités TrashTalk va donc vous permettre de parfaire votre culture basket et surtout de passer un excellent moment on l’espère. Disponible depuis le 6 mai 2026, le Cahier de Jeux TrashTalk est à retrouver un peu partout avant la rentrée : Fnac, Carrefour, Auchan, Cultura, Decitre, Espaces Culturels Leclerc, Furet du Nord, Cora, Intermarché, supermarchés U et toutes les librairies indépendantes de France. Et pour celles et ceux qui vivent ailleurs qu’en France, le Cahier de Jeux TrashTalk est à la commande. À vous de voir les conditions et les délais de livraison avec votre libraire préféré (passez-lui nos félicitations d’ailleurs). Avec le Cahier de Jeux TrashTalk, le basket est plus qu’un jeu, c’est un Cahier de Jeux !