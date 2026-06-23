Giannis Antetokounmpo n’est officiellement plus un joueur des Milwaukee Bucks, l’intérieur Grec a été envoyé à Miami après 13 saisons à Milwaukee. C’est maintenant l’heure de revenir sur l’héritage laissé par le Greek Freak dans le Wisconsin.

A Milwaukee, on se souviendra longtemps de l’ère Giannis Antetokounmpo. Le natif d’Athènes est arrivé sur la pointe des pieds et n’a fait que grandir ici. Il est même devenu pour certains le plus grand joueur de l’histoire de la franchise, ramenant même les Daims sur le toit de la NBA en 2021, avec 2 titres de MVP en prime.

Aujourd’hui, le Grec n’est plus là mais il laisse derrière lui un héritage immense.

🚨 GIANNIS EST UN JOUEUR DU MIAMI HEAT LETS GOOOOOOO !!!!!!! https://t.co/gqgnZGBLWO

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L’arrivée à Milwaukee sur la pointe des pieds

L’avenir de Giannis en tant que basketteur n’était pas forcément tracé. Avant ça, il jouait plutôt au football, suivant les traces de son paternel, qui a pratiqué ce sport, mais c’est finalement la balle orange qui a eu les faveurs de celui qui deviendra le Greek Freak.

Pourtant, peu de choses le prédestinaient à devenir le monstre qu’il est aujourd’hui. Giannis Antetokounmpo est sélectionné en 15e position de la Draft NBA 2013. A cette époque, le natif d’Athènes arrive comme un prospect encore très brut, à polir, et surtout, comme un joueur choisi bien avant les prévisions initiales le concernant. Agé de 18 ans au moment de sa Draft, il n’a commencé le basket que 5 ans plus tôt, à 13 ans, repéré par un coach dans les rues de la capitale grecque.

Mais ses progrès rapides en amateur puis en pro ont permis aux scouts américains de déceler son immense potentiel. Les Bucks ne s’y sont pas trompés en le sélectionnant. Le Greek Freak progresse dans l’ombre, et se fait peu à peu une place au soleil dans la rotation des Daims, et tous les commentateurs qui galéraient à prononcer correctement son nom savent désormais le faire à la perfection.

Flashback to 18 Year Old Giannis Antetokounmpo Rookie Season Highlights.. 🥺 pic.twitter.com/GIZMlr57Ou

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Il a fallu quelques années pour façonner ce diamant brut, mais le jeu en a valu la chandelle. Au fil du temps, Giannis a fait l’unanimité auprès de ceux qui ont cru en lui, et a fait taire ses détracteurs qui l’ont vu drafté trop haut par les Bucks, mais le meilleur reste encore à venir pour lui et sa franchise.

L’avènement, puis la consécration en 2021

Giannis ne faisait que commencer son ascension vertigineuse. 4 ans après sa Draft, en 2017, il devient officiellement All-Star et honore la première de ses 10 sélections parmi les étoiles, il n’a plus jamais lâché ce statut à l’heure où ces lignes sont écrites. Ses 10 étoiles l’ont donc été consécutivement, là aussi ça vous classe un homme.

2017, c’est aussi l’année de sa première récompense individuelle, la première d’une longue série. Giannis devient cette année-là le MIP de la NBA et prouve à la ligue qu’il fait bien partie des joueurs sur qui il va falloir compter à l’avenir. Et ça, Milwaukee s’en frotte les mains, d’autant que le Greek Freak voue alors une loyauté sans borne à la franchise qui l’a drafté, et souhaite rester dans cette ville tranquille, aux antipodes des spotlights de Los Angeles ou New York par exemple.

I got loyalty inside my DNA 🦌

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 7, 2017

Un an plus tôt, les Bucks prolongeaient leur superstar pour 4 ans et 100 millions de dollars, un contrat juteux pour l’époque, qui montre son attachement pour cet endroit qui l’a vu débarquer, mais aussi l’admiration sans borne que lui voue cette ville. Il signera également ce qui était à l’époque le plus gros contrat de l’histoire en 2020.

Giannis remporte le back-to-back MVP en 2019 et 2020 et devient donc officiellement le meilleur joueur de la NBA, mais cet amour mutuel et inconditionnel était déjà là bien avant qu’il ne soit au sommet. Ses performances et son engagement pour Milwaukee étaient déjà bien réels, et les fresques de Giannis dans toute la ville n’en sont que le témoignage visible.

Si vous n’y êtes jamais allés, vous ne pouvez pas comprendre ce que représente Giannis pour la ville de Milwaukee.

Il a fait partie de ceux qui ont sauvé la franchise, qui ont permis la construction d’une nouvelle salle.

C’est un jour triste pour la ville de Milwaukee pic.twitter.com/o5P0gqmZQr

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De la même façon, il suffit de se rendre en Grèce pour voir à quel point le joueur est une icône dans son pays. Le nombre de maillots des Bucks que l’on pouvait trouver dans n’importe quelle ville, les personnes qui suivent le basket et supportent les Daims pour des raisons évidentes, et qui ont également vu grandir le Greek Freak petit à petit, devant leur écran. En Grèce, Milwaukee est « la ville de Giannis », ni plus ni moins.

C’est en 2021 que Giannis Antetokounmpo réalise son objectif ultime : ramener un titre à Milwaukee, le premier depuis 1971, plus d’un demi-siècle ! Il a toujours répété qu’il aurait pu rejoindre une superteam et quitter les Bucks, mais il a réussi « de la manière difficile » comme il l’a dit, et surtout dans la ville où il a voulu élever ses enfants. Il a refait de cette ville du Wisconsin une ville de champions après l’époque Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson.

« Maintenant, ils nous respectent. Milwaukee est à nouveau sur la carte. Ils doivent mettre du respect sur notre nom. » – Giannis Antetokounmpo

Cette promesse, il l’a faite à toute la ville, et il l’a tenue. Après un Game 6 à 50 points, 14 rebonds et 6 contres, le tout en étant blessé au genou, il a ramené la coupe à la maison. Il a dit qu’il ne partirait pas avant d’avoir accompli ça. On peut donc officiellement dire que Giannis est un homme de parole.

Giannis’ chapter in Milwaukee comes to a close 🙌

Next stop: Miami Heat 🔥 pic.twitter.com/wDwJZy4ODV

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On en aurait presque oublié que le natif d’Athènes a également été élu DPOY en 2020. Trois fois rien encore une fois.

Les échecs et la fin inéluctable

La suite n’a malheureusement pas connu le même succès. Le Grec n’a jamais réussi à rapporter un second titre dans le Wisconsin et a même collectionné les éliminations au premier tour ces dernières années, face aux Pacers en 2025 et 2024, puis face… au Heat en 2023. Ces éliminations ont mis la patience du numéro 34 à rude épreuve, qui a déclaré que s’il devait rester à Milwaukee, ce ne serait pas pour jouer la simple qualification en Playoffs, mais le titre.

« Gagner un titre passe avant tout ! Je ne veux pas rester 20 ans dans la même équipe si ce n’est pas pour y gagner un autre titre. » – Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo n’a pas gagné la moindre série de Playoffs suite à la défaite surprise des Bucks au premier tour 2023.

C’était face au… Miami Heat.

Le Freak va-t-il retrouver les sommets sous son nouveau maillot floridien ? pic.twitter.com/wAt02W2Ti6

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Plusieurs fois, il a demandé à ses dirigeants de l’aide pour accomplir cet objectif, en voyant son effectif vieillir et subir des blessures. Son vœu a été exaucé puisque plusieurs moves ont été réalisés, notamment le renvoi de Mike Budenholzer, mais aussi et surtout le transfert de Damian Lillard, arrivé en échange de Jrue Holiday, autre grand artisan du titre de 2021. Mais là encore, il a joué de malchance, non seulement car la mayonnaise n’a pas pris, mais surtout car Dame s’est rompu le tendon d’Achille. Les ambitions des Daims s’en sont retrouvées mises à mal.

Tant d’éléments qui ont conduit à la chute lente et progressive des Daims, jusqu’en 2026 où ils ne se sont pas qualifiés pour les Playoffs, une première après neuf saisons consécutives à disputer la post-season, la goutte de trop pour Giannis, qui avait déjà laissé entendre pendant de longs mois qu’il pourrait quitter sa franchise de toujours.

Dans la nuit du 22 au 23 juin, cette vision est devenue prémonitoire, Giannis Antetokounmpo est désormais un joueur du Miami Heat, mais cela n’a en rien abîmé son héritage à Milwaukee. Il a tout donné pour cette ville, sur les parquets et en dehors. En effet, il a beaucoup œuvré pour la communauté locale, participant à la construction de maisons dans la ville et étant très présent pour les enfants. Giannis a rendu au centuple ce qu’il a eu au cours de sa carrière.

Aujourd’hui, Giannis Antetokounmpo est parti, laissant derrière lui un héritage générationnel dans la ville, l’état et la franchise. Son apport sportif et extra sportif ne seront pas oubliés de sitôt et on peut dire sans trop s’avancer que son numéro 34 flottera bientôt au plafond du Fiserv Forum, cette salle qui a vu le jour pendant la « période Giannis » et qui a grandement bénéficié de cette visibilité donnée par le Greek Freak.

Désormais il va tenter de réitérer le même schéma dans une mégalopole américaine, Miami, où il va devoir attirer d’autres joueurs s’il veut à nouveau soulever le Trophée Larry O’Brien, pas une, pas deux, pas trois… mais autant de fois que possible. Cela ne vous rappelle rien ?

Pour les Bucks, il s’agit désormais de reconstruire autour des nouveaux arrivants Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis, des forces en présence Ryan Rollins, Kevin Porter Jr voire Ousmane Dieng, mais aussi des 10e et 13e choix de cette Draft 2026, que les Daims pourraient utiliser pour grimper ou sélectionner de jeunes diamants, on pense notamment à Nate Ament ou Aday Mara.

Giannis Antetokounmpo sur Instagram :

« Les légendes ne suivent pas, elles attirent » 🤯 pic.twitter.com/AmJoXGoBsJ

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C’est la FIN de l’ère Giannis aux Bucks.

Un épisode qui s’est mal terminé, mais ne doit pas dépasser l’immense parcours du Freak à Milwaukee.

Champion NBA

MVP des Finales

2x MVP et 1x DPOY

10x All Star

On ne pourra jamais raconter les Bucks sans parler de Giannis, le plus… pic.twitter.com/AEXUn2DP6m

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Source texte : The Athletic