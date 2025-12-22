La NBA et la FIBA détaillent le mode d’accès au projet de NBA Europe. Places permanentes, qualification au mérite (BCL ou tournoi), calendrier pensé pour laisser vivre clubs et sélections, et promesse de moyens pour renforcer ligues, académies et formation : le projet se structure doucement.

Dès janvier 2026, la NBA et la FIBA vont entrer en discussion avec des clubs et des groupes de propriétaires potentiels pour faire avancer leur projet de nouvelle ligue paneuropéenne. L’idée est claire : identifier les candidats, cadrer l’adhésion et avancer sur la construction du modèle.

Le point qui change tout, c’est la promesse d’une porte d’entrée sportive. Les deux instances précisent qu’en complément des places permanentes, toute équipe engagée dans une ligue nationale européenne affiliée à la FIBA aurait la possibilité de se qualifier chaque année au mérite.

Deux chemins sont cités : une qualification via la Basketball Champions League (BCL), ou via un tournoi de qualification en fin de saison. Autrement dit : il y aura une route officielle pour grimper, sans dépendre uniquement d’un ticket réservé.

Autre engagement important : la ligue alignerait son calendrier sur celui des championnats domestiques et des équipes nationales, afin de permettre aux joueurs de représenter leur club et leur sélection sur l’année.

Enfin, NBA et FIBA annoncent aussi un accompagnement plus large : soutien financier et ressources pour développer l’écosystème, avec un focus sur les ligues nationales, les académies et les programmes de formation (joueurs, entraîneurs, arbitres). Des précisions supplémentaires sont annoncées dans les prochains mois.

